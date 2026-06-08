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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS Iran War Live Updates: ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत

US Iran War Live Updates: ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत

US Iran War Latest News Live Updates: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की आग भड़क उठी है. इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है. ट्रंप ने दोनों पक्षों से हमले रोकने और शांति बनाए रखने की अपील की है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Jun 2026 12:15 PM (IST)

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US Iran War Live Updates Middle East Crisis Millitary Action Israel Donald Trump Breaking Hindi News US Iran War Live Updates: ईरान के इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले, धमाकों की आवाज से दहला तेल अवीव, कतर PM ने अराघची से की बातचीत
US Iran War Latest News Live Updates: ईरान-इजरायल युद्ध लाइव अपडेट्स
Source : Social Media (X)

Background

ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते संघर्ष से मिडिल ईस्ट में जंग (Middle East Crisis) की आग भड़क उठी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ईरान और इजरायल (Israel Iran War) से एकदूसरे पर हमलों को रोकने और शांति समझौते को लेकर बातचीत करने की अपील की है. ट्रंप के दखल देने के बावजूद दोनों तरफ से हमले रुकते दिखाई नहीं दे रहे हैं.

रविवार शाम ईरान ने इजरायल की ओर कई चरणों में मिसाइलें दागीं. उत्तरी इजरायल के बड़े हिस्सों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे. इजरायली सेना ने कहा कि उसने इन मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया. फिलहाल किसी के घायल होने या किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है. आईआरजीसी (IRGC) ने एक बयान में कहा, उसने इजरायल के रामत डेविड एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया उसके अनुसार यह कार्रवाई लेबनान में इजरायल के 'व्यापक अपराधों' के जवाब में की गई.

ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक, ईरान के खातम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख कमांडर अली अब्दोल्लाही ने रविवार (7 जून) रात कहा कि अगर इजरायल दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिण में स्थित दहियेह इलाके पर अपने हमले बढ़ाता है या ईरान की कार्रवाई का जवाब देता है, तो उसे और भी 'कड़े और पछतावा कराने वाले' हमलों का सामना करना पड़ेगा.

दूसरी ओर इजरायल ने सोमवार (8 जून) तड़के पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए. इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) ने दावा किया कि इजरायली वायु सेना ने पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए. तेहरान अग्निशमन विभाग के हवाले से IRNA ने बताया कि पश्चिमी तेहरान के निवासियों ने तड़के लगभग 4:43 बजे और 4:45 बजे दो धमाकों की आवाजें सुनीं. हालांकि, शहर के किसी भी शहरी क्षेत्र में विस्फोट की पुष्टि नहीं हुई.

12:06 PM (IST)  •  08 Jun 2026

US Iran War Latest News Live Updates: इजरायली समुद्री नौवहन पर प्रतिबंध लगाएंगे - हूती ग्रुप

यमन के ईरान समर्थित हूती ग्रुप ने कहा है कि वह लाल सागर में इजरायली समुद्री नौवहन पर प्रतिबंध लगाएगा, जिससे जलमार्ग में इजरायल से जुड़े जहाज एक बार फिर निशाने पर आ जाएंगे.

11:56 AM (IST)  •  08 Jun 2026

US Iran War Latest News Live Updates: अराघची और कतर PM की फोन पर बातचीत

इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच कतर के प्रधानमंत्री ने सोमवार (8 जून) को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से बात की और ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता के प्रयासों और लेबनान के ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा की.

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