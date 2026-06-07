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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपिंक लहंगे और डीप नेक ब्लाउज में वामिक गब्बी की तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल, हर अदाओं पर हो जाएंगे फिदा

पिंक लहंगे और डीप नेक ब्लाउज में वामिक गब्बी की तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल, हर अदाओं पर हो जाएंगे फिदा

Wamiqa Gabbi Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने अपने लेटेस्ट एथनिक लुक से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. लहंगे में उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Jun 2026 07:17 AM (IST)
Wamiqa Gabbi Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने अपने लेटेस्ट एथनिक लुक से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. लहंगे में उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

हाल ही में वामिका गब्बी ने अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो बहुत ग्लैमरस लग रही हैं. लहंगे का कलर और उसका अट्रैक्टिव ब्लाउज उन्हें बहुत यूनिक और एलिगेंट बना रहा हैं. इन तस्वीरों पर फैंस भी खूब प्यार बरसा रहे हैं. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरें देखते हैं.

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वामिका गब्बी ने पिंक और गोल्डन शेड का खूबसूरत लहंगा पहना है. लहंगे पर शिमरी फैब्रिक और बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई है.
वामिका गब्बी ने पिंक और गोल्डन शेड का खूबसूरत लहंगा पहना है. लहंगे पर शिमरी फैब्रिक और बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई है.
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उन्होंने डीप नेकलाइन वाला स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है, जिस पर हैवी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क किया गया है.
उन्होंने डीप नेकलाइन वाला स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है, जिस पर हैवी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क किया गया है.
Published at : 07 Jun 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Wamiqa Gabbi

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