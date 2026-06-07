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पिंक लहंगे और डीप नेक ब्लाउज में वामिक गब्बी की तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल, हर अदाओं पर हो जाएंगे फिदा
Wamiqa Gabbi Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस वामिका गब्बी ने अपने लेटेस्ट एथनिक लुक से सोशल मीडिया पर छा गई हैं. लहंगे में उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
हाल ही में वामिका गब्बी ने अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो बहुत ग्लैमरस लग रही हैं. लहंगे का कलर और उसका अट्रैक्टिव ब्लाउज उन्हें बहुत यूनिक और एलिगेंट बना रहा हैं. इन तस्वीरों पर फैंस भी खूब प्यार बरसा रहे हैं. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरें देखते हैं.
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Published at : 07 Jun 2026 07:15 AM (IST)
Tags :Wamiqa Gabbi
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