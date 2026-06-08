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Dimple Kapadia Birthday: जवानी में बेहद ग्लैमरस दिखती थीं डिंपल कपाड़िया, यकीन ना हो तो खुद देख लें ये 8 फोटोज
Dimple Kapadia Old Photos: बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वालीं डिंपल कपाड़िया जवानी में बेहद खूबसूरत दिखती थीं. आइए देखते हैं उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें.
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया 8 जून को अपना 69वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उनकी गिनती 70 और 80 के दशक की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में होती थी. अपने दौर में डिंपल की खूबसूरती और सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था. आइए देखते हैं उनकी वो 8 तस्वीरें, जिन्हें देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे.
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Published at : 08 Jun 2026 07:55 AM (IST)
Tags :Dimple Kapadia Bollywood
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