डिंपल कपाड़िया ने साल 1973 में आई फिल्म 'बॉबी' से बॉलीवुड में कदम रखा था. वो अपनी पहली ही फिल्म से रातोंरात स्टार बन गई थीं. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था.