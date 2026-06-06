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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'भारत भाग्य विधाता' प्रमोशन: कंगना रनौत ने रेट्रो लुक में ढाया कहर, फैंस हार बैठे दिल, शख्स ने दिया शादी का ऑफर

'भारत भाग्य विधाता' प्रमोशन: कंगना रनौत ने रेट्रो लुक में ढाया कहर, फैंस हार बैठे दिल, शख्स ने दिया शादी का ऑफर

Kangana Ranaut Retro Look: कंगना रनौत ने अपने नए लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. फ्लोरल प्रिंट साड़ी और सॉफ्ट मेकअप में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं, जिसपर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Jun 2026 09:39 PM (IST)
Kangana Ranaut Retro Look: कंगना रनौत ने अपने नए लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. फ्लोरल प्रिंट साड़ी और सॉफ्ट मेकअप में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं, जिसपर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर खूब चर्चा में हैं. ये फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं, जिसकी कहानी 26/11 पर हैं. इसी बीच कंगना ने अपनी नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें उनका रेट्रो अंदाज देखने को मिल रहा हैं. इन तस्वीरों में वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जो खूब पसंद की जा रही हैं. इतना ही नहीं, कमेंट सेक्शन में एक फैन ने उन्हें शादी के लिए भी ऑफर दे दिया है.

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कंगना रनौत ने व्हाइट बेस वाली खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिस पर ब्लैक पोल्का डॉट्स और रंग-बिरंगे फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं.
कंगना रनौत ने व्हाइट बेस वाली खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिस पर ब्लैक पोल्का डॉट्स और रंग-बिरंगे फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं.
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साड़ी का हल्का और फ्लोई फैब्रिक उनके लुक को एलिगेंट और फ्रेश बना रहा है. ये आउटफिट मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल का शानदार कॉम्बिनेशन है.
साड़ी का हल्का और फ्लोई फैब्रिक उनके लुक को एलिगेंट और फ्रेश बना रहा है. ये आउटफिट मॉडर्न और ट्रेडिशनल स्टाइल का शानदार कॉम्बिनेशन है.
Published at : 06 Jun 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Bharat Bhagya Vidhata

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