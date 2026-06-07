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51 की उम्र में भी बला की हसीन हैं शिल्पा शेट्टी, कातिल अदाओं से कर देती हैं घायल, देखें एक्ट्रेस की 10 फोटोज
शिल्पा शेट्टी 8 जून को अपना 51वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं. बढ़ती उम्र के साथ भी उनकी खूबसूरती, फिटनेस और स्टाइल का जादू बरकरार है, जिसकी झलक उनकी हर तस्वीर में देखने को मिलती है.
बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी 8 जून को अपना 51वां बर्थडे सेलिब मनाने जा रही हैं. बढ़ती उम्र के साथ भी उनकी खूबसूरती, फिटनेस और स्टाइल का जलवा बरकरार है. आइए देखते हैं शिल्पा शेट्टी की कुछ ऐसी शानदार तस्वीरें, जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज हर किसी का दिल जीत लेता है.
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Published at : 07 Jun 2026 01:34 PM (IST)
Tags :Shilpa Shetty
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