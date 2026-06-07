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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड51 की उम्र में भी बला की हसीन हैं शिल्पा शेट्टी, कातिल अदाओं से कर देती हैं घायल, देखें एक्ट्रेस की 10 फोटोज

51 की उम्र में भी बला की हसीन हैं शिल्पा शेट्टी, कातिल अदाओं से कर देती हैं घायल, देखें एक्ट्रेस की 10 फोटोज

शिल्पा शेट्टी 8 जून को अपना 51वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं. बढ़ती उम्र के साथ भी उनकी खूबसूरती, फिटनेस और स्टाइल का जादू बरकरार है, जिसकी झलक उनकी हर तस्वीर में देखने को मिलती है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 07 Jun 2026 01:35 PM (IST)
शिल्पा शेट्टी 8 जून को अपना 51वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं. बढ़ती उम्र के साथ भी उनकी खूबसूरती, फिटनेस और स्टाइल का जादू बरकरार है, जिसकी झलक उनकी हर तस्वीर में देखने को मिलती है.

बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी 8 जून को अपना 51वां बर्थडे सेलिब मनाने जा रही हैं. बढ़ती उम्र के साथ भी उनकी खूबसूरती, फिटनेस और स्टाइल का जलवा बरकरार है. आइए देखते हैं शिल्पा शेट्टी की कुछ ऐसी शानदार तस्वीरें, जिनमें उनका ग्लैमरस अंदाज हर किसी का दिल जीत लेता है.

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शिल्पा ने महज 17-18 साल की उम्र में शाहरुख खान और काजोल के साथ फिल्म 'बाज़ीगर' से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके काम को बहुत पसंद किया गया था.
शिल्पा ने महज 17-18 साल की उम्र में शाहरुख खान और काजोल के साथ फिल्म 'बाज़ीगर' से डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके काम को बहुत पसंद किया गया था.
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90 के दशक में उन्होंने 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' (1994), 'औजार' (1997) 'जानवर' (1999) और 'धड़कन' जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और अपनी दमदार स्क्रीन प्रजेंस से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई.
90 के दशक में उन्होंने 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' (1994), 'औजार' (1997) 'जानवर' (1999) और 'धड़कन' जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और अपनी दमदार स्क्रीन प्रजेंस से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई.
Published at : 07 Jun 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty

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