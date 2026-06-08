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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, राज्यसभा के सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी

ममता बनर्जी को दिल्ली में बड़ा झटका, राज्यसभा के सांसद ने दिया इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी

शुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आवास पर जाकर अपना इस्तीफा सौंपा है. उन्होंने इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर कहा कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 08 Jun 2026 12:11 PM (IST)
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ममता बनर्जी को बंगाल के बाद अब दिल्ली में बड़ा झटका लगा है. टीएमसी के राज्यसभा सांसद शुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा है कि उन्होंने सांसद पद के साथ-साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है. रॉय ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के बारे में खुलकर बोलने के बाद उन्हें पार्टी में अलग-थलग कर दिया गया था.

शुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आवास पर जाकर अपना इस्तीफा सौंपा है. उन्होंने इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर कहा कि इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है. तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा की वजह उन्होंने वहां फैले भ्रष्टाचार को बताया. 

बंगाल में TMC की हार पर क्या बोले शुखेंदु रॉय?

रॉय ने कहा, 'मैं सरकार से मांग कर रहा हूं पिछले 5 सालों में बंगाल के हर एक कस्बा, मैं जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए.' उन्होंने बंगाल में टीएमसी की हार पर कहा कि आरजी कर के मुद्दे को लेकर तो नाराज की थी ही, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के जनता के दिल में गुस्सा था और वह जब आरजी कर हुआ उसके बाद सामने आया.

ये भी पढ़ें- बंगाल में TMC का 'पुष्पा' गिरफ्तार, फाल्टा में जहांगीर खान ने डर से छोड़ा था मैदान 

कोयल मलिक के इस्तीफे की खबरें भी आई थीं सामने 

ऐसी खबरें सामने आई थीं कि टीएमसी के दो सांसद राज्यसभा से इस्तीफा दे सकते हैं, जिनमें शुखेंदु शेखर का नाम भी शामिल था. उनके अलावा कोयल मलिक का भी नाम सामने आया था, जिन्हें इसी साल अप्रैल में टीएमसी ने राज्यसभा में भेजा था. हालांकि अब तक कोयल मलिक के इस्तीफा की खबर नहीं है. 

ये भी पढ़ें- बंगाल हिंसा के पीड़ित बीजेपी परिवारों को नौकरी देंगे शुभेंदु, बोले- 'मैं नहीं, हम' के सिद्धांत पर चलें...

 

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
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Published at : 08 Jun 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
TMC Breaking News Abp News MAMATA BANERJEE
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