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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख खान, ऐश्वर्या राय से लेकर मोहनलाल तक, दुबई में हैं इन सितारों के आलीशान घर

शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय से लेकर मोहनलाल तक, दुबई में हैं इन सितारों के आलीशान घर

दुबई में कई भारतीय सितारों ने अपना लग्जरी आशियाना बना रखा है. शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, मोहनलाल और शिल्पा शेट्टी जैसे सितारे यहां करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 06 Jun 2026 03:52 PM (IST)
दुबई में कई भारतीय सितारों ने अपना लग्जरी आशियाना बना रखा है. शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, मोहनलाल और शिल्पा शेट्टी जैसे सितारे यहां करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं.

दुबई में हैं इन सितारों के आलीशान घर

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख खान दुबई के एक आलिशान घर एक के मालिक हैं. उनका आलीशान विला 'जन्नत' पाम जुमेराह में स्थित है, जो दुबई के सबसे लग्जरी इलाकों में गिना जाता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख खान दुबई के एक आलिशान घर एक के मालिक हैं. उनका आलीशान विला 'जन्नत' पाम जुमेराह में स्थित है, जो दुबई के सबसे लग्जरी इलाकों में गिना जाता है.
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बताया जाता है कि इस लग्जरी विला में प्राइवेट बीच एक्सेस और जिम भी है. शाहरुख का ये घर अक्सर अपनी शानदार लोकेशन और लग्जरी फैसिलिटीज को लेकर चर्चा में रहता है.
बताया जाता है कि इस लग्जरी विला में प्राइवेट बीच एक्सेस और जिम भी है. शाहरुख का ये घर अक्सर अपनी शानदार लोकेशन और लग्जरी फैसिलिटीज को लेकर चर्चा में रहता है.
Published at : 06 Jun 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Mohanlal Abhishek Bachchan Aishwarya Rai

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