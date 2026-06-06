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शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय से लेकर मोहनलाल तक, दुबई में हैं इन सितारों के आलीशान घर
दुबई में कई भारतीय सितारों ने अपना लग्जरी आशियाना बना रखा है. शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, मोहनलाल और शिल्पा शेट्टी जैसे सितारे यहां करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं.
दुबई में हैं इन सितारों के आलीशान घर
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Published at : 06 Jun 2026 03:52 PM (IST)
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