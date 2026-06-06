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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPahlaj Nihalani Prayer Meet: अनिल कपूर से शत्रुघ्न सिन्हा तक, पहलाज निहलानी के प्रेयर मीट में पहुंचे सेलेब्स, दी श्रद्धांजलि

Pahlaj Nihalani Prayer Meet: अनिल कपूर से शत्रुघ्न सिन्हा तक, पहलाज निहलानी के प्रेयर मीट में पहुंचे सेलेब्स, दी श्रद्धांजलि

Pahlaj Nihalani Prayer Meet: दिवंगत पहलाज निहलानी की प्रेयर मीट में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. अनिल कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और संवेदना व्यक्त की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Jun 2026 06:33 PM (IST)
Pahlaj Nihalani Prayer Meet: दिवंगत पहलाज निहलानी की प्रेयर मीट में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. अनिल कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और संवेदना व्यक्त की.

बॉलीवुड के निर्माता और पूर्व सीबीएफसी के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने 76 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. 4 जून को लिवर की बीमारी के कारण उनका निधन हो गया, जिसके बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. निधन के बाद कई सेलेब्स उनके घर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे. इसके बाद अब आज उनके लिए प्रेयर मीट रखी गई है, जिसमें अनिल कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. साथ ही उनके परिवार का हौसला बढ़ाया.

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एक्ट्रेस पूनम सिन्हा इस दुख की घड़ी में शामिल हुईं और उनके परिवार को संवेदना दी.
एक्ट्रेस पूनम सिन्हा इस दुख की घड़ी में शामिल हुईं और उनके परिवार को संवेदना दी.
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शत्रुघ्न सिन्हा आज इस प्रेयर मीट में पहुंचे. पहलाज ने अपने करियर की शुरुआत शत्रुघ्न की फिल्मों के साथ ही किया था.
शत्रुघ्न सिन्हा आज इस प्रेयर मीट में पहुंचे. पहलाज ने अपने करियर की शुरुआत शत्रुघ्न की फिल्मों के साथ ही किया था.
Published at : 06 Jun 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
Pahlaj Nihalani

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