दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बीच कांग्रेस को तगड़ा झटका, TVK में शामिल हुआ ये महासचिव

दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की बड़ी बैठक हो रही है. इस बैठक में कई विपक्षी दलों के टॉप नेता शामिल हुए. हालांकि इस बैठक के मद्देनजर दिल्ली में कई जगहों पर होर्डिंग-पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टर्स में राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठाए गए सवालों से जुड़े बयान लिखे हैं. इसी बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है. इस बैठक से पहले ही तमिलनाडु कांग्रेस के दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ दी है.

एक ओर जहां आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है तो वहीं दूसरी ओर इससे पहले ही तमिलनाडु कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केजी रमेश कुमार ने पार्टी छोड़ दी है. उन्होंने आज सोमवार (8 जून) को कन्याकुमारी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) का दामन थाम लिया है.

दिल्ली में लगाए गए पोस्टर्स में लिखा है कि INDI अलायन्स वाले जो आपस में लड़ रहे हैं, वो साथ क्या लड़ेंगे. इन पोस्टर्स पर अलग-अलग नेताओं के उन पुराने बयानों को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा था. एक पोस्टर में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बयान को लिखा गया है. उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी भी समझ नहीं है जितनी कांग्रेस के एक आम स्थानीय कार्यकर्ता में होती है.

VIDEO | Tamil Nadu: TNCC general secretary KG Ramesh Kumar quits Congress and joins TVK in Kanyakumari.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/0vdRKWYUi3 — Press Trust of India (@PTI_News) June 8, 2026

राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल

एक पोस्टर में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान को लिखा गया है, जिसके मुताबिक 20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ती रही और आज उन्होंने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया.

इन पोस्टर्स के साथ ही कहीं न कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रसिद्ध इतिहासकार और वरिष्ठ लेखक रामचंद्र गुहा ने पीएम पद को लेकर राहुल गांधी को योग्यता पर सवाल उठाए थे. इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर को राहुल गांधी के बचाव में उतरना पड़ा.

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