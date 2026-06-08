नेहा और टोनी कक्कड़ के बीच आई दरार? भाई-बहन ने एक दूसरे को किया इग्नोर, वीडियो वायरल
नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों के बीच अनबन देखने को मिली. दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते दिखाई दिए.
नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर भाई-बहनों में गिने जाते हैं. दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ मजबूत बॉन्ड शेयर करते नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वायरल क्लिप में दोनों एक-दूसरे को इग्नोर करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उनके रिश्ते में दरार की अटकलें तेज हो गई हैं. अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर खूब चर्चा हो रही है.
नेहा और टोनी कक्कड़ के बीच आई दरार?
दरअसल, हाल ही में एक इवेंट के दौरान नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ को स्पॉट किया गाय. जहां दोनों के बीच अनबन और दूरी देखने को मिली है. वायरल वीडियो में नेहा अपने भाई से नाराज दिख रही थीं और उनके पास आने पर भी दूरी बनाए रखने की कोशिश करती नजर आईं. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
ये भी पढ़ेंः कौन हैं सिंगापुर के विलियम इश्मेल जिसने शादी कर रही हैं जेनिफर विंगेट, दूसरी शादी का पूरा प्लान आया सामने
View this post on Instagram
यूजर्स कर रहें रिएक्ट
अब लोग इस पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'पैसा आने के बाद सब की दूरियां हो जाती है, इगो आ जाता है, स्थिति में परिवर्तन हो जाता हैं. वहीं दूसरे ने लिखा,'दोनों अलग हो गए हैं.' एक और यूजर ने लिखा, 'भाई बहन के बीच चलता रहता है.' वहीं कुछ लोग ने दोनों की बॉडिंग की तारीफ की.
बता दें, नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ने साथ मिलकर कई सुपरहिट गानों में काम किया है. जिनमें मिले हो तुम हमको, ओ हमसफर और कोका कोला जैसे गाने शामिल हैं.
सोनू कक्कड़ ने की थी रिश्ता तोड़ने की बात
बता दें, इससे पहले, उनकी बड़ी बहन सोनू कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर नेहा और टोनी से अपने रिश्ते तोड़ने की चौंकाने वाली घोषणा की थी. हालांकि, बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन इस घटना के बाद से ही कक्कड़ परिवार के बीच खटास की खबरें लगातार चर्चा में बनी हुई रहती हैं.
ये भी पढ़ेंः अक्षरा सिंह ही नहीं, भोजपुरी की ये हैं वो 7 एक्ट्रेसेस, जिनके साथ हिट है पवन सिंह की जोड़ी