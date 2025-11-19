कैसा है यामी गौतम और आदित्य धर का आलीशान घर, देखिए इनसाइड फोटोज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकैसा है यामी गौतम और आदित्य धर का आलीशान घर, देखिए इनसाइड फोटोज

Yami -Adtiya House Inside Photos: यामी गौतम अपने पति आदित्य धर के साथ मुंबई के आलीशान घर में रहती हैं. आज हम आपको उनके घर झलक दिखाने वाले हैं. जो आपने शायद अभी तक ना देखी हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 03:15 PM (IST)
यामी गौत और आदित्य धर काफी आलीशान घर में रहते हैं. उन्होंने अपने घर को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया है. उनके घर की झलक अक्सर दोनों की फोटोस में दिख जाती हैं. जहां साफ नजर आता है कि उन्होंने अपने घर की काफी अच्छे से सजा रखा है. आइए देखते हैं उनके घर की इनसाइड फोटोज

यामी गौतम और आदित्य धर का घर बेहद ही आलीशान है. एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती हैं जिसमें उनके घर की झलक दिखाई देती है.
ये उनका लिविंग एरिया है. जहां पर आपको ब्लैक प्रिंट वाला सोफा लगा हुआ नजर आएगा. जिसके पीछे एक स्टाइलिश गिलास डोर है.
ये यामी का ड्रेसिंग रूम है, जहां पर वुडन फ्लोरिंग की गई है. एक्ट्रेस ने इसे और भी बेहतरीन बनाने के लिए येलो चेयर रखी साथ ही मिरर पर लाइटिंग भी की हुई है.
यामी गौतम के घर की बालकनी बहुत बड़ी है. जहां उन्होंनें कई सारे पौधे लगाए हुए हैं.
एक्ट्रेस ने अपने घर की शान बढ़ाने के लिए इस दीवार को बड़े ही अच्छे से मिनी प्लांट्स से सजाया है जो को देखने के काफी खूबसूरत लग रहा है.
ये एक्ट्रेस के घर का मंदिर है, जिसे उन्होंनें बड़ी ही खूबसूरती से सजाया है.
यामी का जगमगाता हुआ घर काफी ज्यादा पसंद है. दीवाली पर भी उन्होंने अपने घर की बालकनी में बहुत सारी लाइट्स लगाई थी.
Published at : 19 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Yami Gautam Aditya Dhar

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Embed widget