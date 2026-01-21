वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड

वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 14 साल के हैं और इतनी कम उम्र में IPL और घरेलू क्रिकेट में धमाल मचा चुके हैं. वहीं समीर मिन्हास उनसे थोड़े बड़े हैं और उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत 9 साल की उम्र में कर दी थी. उम्र के लिहाज से देखें तो वैभव अभी स्कूल स्टूडेंट हैं, जबकि समीर ने काफी पहले जूनियर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था.