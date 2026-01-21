हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास? देख लें दोनों का रिपोर्ट कार्ड

एक तरफ वैभव साउथ अफ्रीका और भारत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ समीर जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाफ रनों की बारिश कर चुके हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Jan 2026 10:05 AM (IST)
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत के वैभव सूर्यवंशी और पाकिस्तान के समीर मिन्हास क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. दोनों ही खिलाड़ी अपनी तूफानी बल्लेबाजी से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं. एक तरफ वैभव साउथ अफ्रीका और भारत में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ समीर जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाफ रनों की बारिश कर चुके हैं.लेकिन फैंस के मन में एक सवाल और है कि इन दोनों पढ़ाई के मामले में कौन आगे है. तो आइए जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े-लिखे हैं या समीर मिन्हास.

वैभव सूर्यवंशी अभी सिर्फ 14 साल के हैं और इतनी कम उम्र में IPL और घरेलू क्रिकेट में धमाल मचा चुके हैं. वहीं समीर मिन्हास उनसे थोड़े बड़े हैं और उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत 9 साल की उम्र में कर दी थी. उम्र के लिहाज से देखें तो वैभव अभी स्कूल स्टूडेंट हैं, जबकि समीर ने काफी पहले जूनियर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था.
वैभव बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर गांव के रहने वाले हैं. वह डॉ. मुक्तेश्वर सिन्हा मोडेस्टी स्कूल, ताजपुर में पढ़ते हैं. पिछले साल उन्होंने 9वीं क्लास पास की है. इस समय वह 10वीं क्लास में हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे.
Published at : 21 Jan 2026 10:05 AM (IST)
Vaibhav Suryavanshi Sameer Minhas Under 19 World Cup 2026 Under-19 World Cup 2026 India Pakistan Youth Cricket

