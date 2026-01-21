बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज हो रही है और इसे लेकर लोगों में बहुत ज्यादा बज है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और कमाई जोर-शोर से हो रही है. फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी लीड रोल में नजर आएंगे. फिल्म का पहला गाना घर कब आओगे जब से रिलीज हुआ है उसके बाद से वरुण धवन को एक्सप्रेशन को लेकर ट्रोल किया जा रहा है. वरुण ने अब ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दे दिया है. इसके बाद से सबकी बोलती बंद हो गई है.

बॉर्डर 2 को लेकर वरुण धवन को बहुत ट्रोल किया जा रहा है. मगर अब उन्होंने ओपनली रिएक्शन दे दिया है. उन्होंने कहा है कि वो जिस चीज के लिए काम करते हैं वो शुक्रवार को पता चलेगा. वरुण का ये रिएक्शन जमकर वायरल हो रहा है.

वरुण धवन ने दिया करारा जवाब

वरुण ने एक इवेंट में मीडिया से बात करते हुए कहा- 'मुझे लगता है आप अपने काम से सबकी बोलती बंद कर सकते हो. ये चलती रहती हैं. इससे फर्क नहीं पड़ता है. मैं इसके लिए काम करता हूं. मैं जिस चीज के लिए काम करता हूं वो इस शुक्रवार को पता चलेगा. मुझे फिल्म पर भरोसा है. एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत जरुरी है. जाहिर सी बात है नंबर्स तो इन सब चीजों से कुछ लेना-देना नहीं है. मगर मुझे विश्वास है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है. ये सबसे जरुरी है. लोग जब थिएटर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं. वो एंटरटेन होना चाहते हैं बस, बाकी मैं कुछ और नहीं कह सकता. मैं उस स्कूल से आता हूं जहां आपका काम बोलता है.'

सुनील शेट्टी ने किया था सपोर्ट

वरुण धवन के ट्रोल होने पर सुनील शेट्टी ने हाल ही में रिएक्ट किया था. उन्होंने कहा था- 'क्या किसी ने फिल्म देखी है. हमने सिर्फ छोटी झलक देखी है. वरुण फिल्म में धमाल कर देंगे. वो फिल्म में एक सीनियर ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं. जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी.'

ये भी पढ़ें: Dhurandhar BO Day 47: सातवें हफ्ते में भी 'धुरंधर' का दबदबा बरकरार, रिलीज के 47वें दिन भी कमा डाले इतने करोड़