विक्रांत मैसी की पत्नी की 10 तस्वीरें, एक्टिंग में सबको देती हैं मात

विक्रांत मैसी की पत्नी की 10 तस्वीरें, एक्टिंग में सबको देती हैं मात

Sheetal Thakur 10 Photos: एक्टर विक्रांत मैसी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. लेकिन उनकी पत्नी भी एक्टिंग में किसी से कम नहीं हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 06:27 PM (IST)
Sheetal Thakur 10 Photos: एक्टर विक्रांत मैसी अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. लेकिन उनकी पत्नी भी एक्टिंग में किसी से कम नहीं हैं. आइए देखते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर विक्रांत मैसी अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पत्नी भी खूबसूरती और टैलेंट में किसी से कम नहीं हैं? फिल्मों और वेब सीरीज में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से उन्होंने खास पहचान बनाई है. कई बार तो उनकी एक्टिंग सबको मात देती नजर आती है. आइए देखते हैं उनकी कुछ बेहतरीन तस्वीरें.

1/10
शीतल ठाकुर ने एक्टर विक्रांत मैसी से 14 फरवरी 2022 में शादी की थी.
शीतल ठाकुर ने एक्टर विक्रांत मैसी से 14 फरवरी 2022 में शादी की थी.
2/10
उनकी मुलाकात एकता कपूर की वेब सीरीज़ 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के सेट पर हुई थी.
उनकी मुलाकात एकता कपूर की वेब सीरीज़ 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के सेट पर हुई थी.
3/10
2015 से डेटिंग के बाद, दोनों शादी के बंधन में बंध गए.
2015 से डेटिंग के बाद, दोनों शादी के बंधन में बंध गए.
4/10
अब विक्रांत और शीतल का एक बेटा भी है. जिसका नाम वरदान है.
अब विक्रांत और शीतल का एक बेटा भी है. जिसका नाम वरदान है.
5/10
शीतल ने चंडीगढ़ से स्कूलिंग की और फिर दिल्ली के कॉलेज से बी.टेक किया. इसके बाद उन्होंने बतौर इंजीनियर नौकरी की.
शीतल ने चंडीगढ़ से स्कूलिंग की और फिर दिल्ली के कॉलेज से बी.टेक किया. इसके बाद उन्होंने बतौर इंजीनियर नौकरी की.
6/10
2012 के आसपास उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी.
2012 के आसपास उन्होंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी.
7/10
और 2012 में अपने करियर की शुरूआत मॉडलिंग से की.
और 2012 में अपने करियर की शुरूआत मॉडलिंग से की.
8/10
मॉडलिंग के साथ साथ शीतल कई टीवी कमर्शियल एड में भी नजर आईं.
मॉडलिंग के साथ साथ शीतल कई टीवी कमर्शियल एड में भी नजर आईं.
9/10
साल 2016 में पंजाबी फिल्म बंबूकाट से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की.
साल 2016 में पंजाबी फिल्म बंबूकाट से उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की.
10/10
इसके बाद शीतल ने 'अपस्टार्टास', 'बृज मोहन अमर रहे' और 'छप्पड़ फाड़ के' जैसी वेब सीरीज में भी काम किया.
इसके बाद शीतल ने 'अपस्टार्टास', 'बृज मोहन अमर रहे' और 'छप्पड़ फाड़ के' जैसी वेब सीरीज में भी काम किया.
Published at : 23 Sep 2025 06:27 PM (IST)
Tags :
Vikrant Massey Sheetal Thakur

Photo Gallery

View More
टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
National Film Awards: रानी मुखर्जी को ज्यादा कैश, शाहरुख खान को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने संन्यास से लिया यू-टर्न, फिर से खेलेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट
Embed widget