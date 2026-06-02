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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMauli Wins Title Indian Shakira: ‘मया मया’ से मौली दवे रातोंरात बनीं स्टार, बप्पी लहरी ने दिया था ‘इंडियन शकीरा’ का खिताब

Mauli Wins Title Indian Shakira: ‘मया मया’ से मौली दवे रातोंरात बनीं स्टार, बप्पी लहरी ने दिया था ‘इंडियन शकीरा’ का खिताब

Mauli Wins Title Indian Shakira: 'मया मया' गाने से मशहूर हुईं मौली दवे को बप्पी लहरी ने 'इंडियन शकीरा' का खिताब दिया था, गायकी के साथ उन्होंने एक्टिंग और एंकरिंग में भी अपनी पहचान बनाई.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 02 Jun 2026 09:33 PM (IST)
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एक्ट्रेस और टीवी मौली दवे ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर मनोरंजन जगत में अपनी अलग पहचान बनाई. गायकी, एक्टिंग और एंकरिंग—तीनों ही जगह उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी है. ‘सा रे गा मा पा चैलेंज 2007’ में उनकी दमदार परफॉर्मेंस ने उन्हें खास पहचान दिलाई थी. चलिए, जानते हैं उनके इस खास सफर के बारे में.

खासकर फिल्म ‘गुरु’ के मशहूर गीत ‘मया मया’ की प्रस्तुति ने उन्हें रातोंरात चर्चा में ला दिया था. उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर संगीतकार-गायक बप्पी लहरी ने उन्हें ‘इंडियन शकीरा’ का खिताब दिया था. 

 
 
 
 
 
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बचपन से था संगीत का शौक

3 जून 1987 को अहमदाबाद में जन्मीं मौली दवे का संगीत से जुड़ाव बचपन से ही रहा है. शुरुआती शिक्षा गुजरात में पूरी करने के बाद उनका परिवार अमेरिका के टेक्सास में जाकर बस गया. वहीं, उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और टेक्सास यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा भी जारी रखी और भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया.

19 साल की उम्र में पहुंचीं मुंबई

संगीत के प्रति अपने जुनून को करियर में बदलने के लिए मौली ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में मुंबई का रुख किया. उस समय वो अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं. इसी दौरान उन्हें ‘सा रे गा मा पा चैलेंज 2007’ में हिस्सा लेने का मौका मिला. इस शो के विदेशी ऑडिशन में चयनित होने के बाद उन्होंने अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और अपनी गायकी से सभी को प्रभावित किया.

‘सा रे गा मा पा’ से मिली बड़ी पहचान

शो में मौली ने गुरु फिल्म के गाना ‘मया मया’ को गाया था, जिसे दर्शकों के साथ ही जजों ने भी खूब सराहा. उनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, आत्मविश्वास और अलग अंदाज ने उन्हें प्रतियोगिता की सबसे चर्चित पार्टिसिपेशन में शामिल कर दिया. भले ही वो शो की विजेता नहीं बन सकीं, लेकिन फाइनलिस्ट के रूप में उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बनाई. बप्पी लहरी द्वारा दिया गया ‘इंडियन शकीरा’ का खिताब उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने वाला साबित हुआ.

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Mauli Wins Title Indian Shakira: ‘मया मया’ से मौली दवे रातोंरात बनीं स्टार, बप्पी लहरी ने दिया था ‘इंडियन शकीरा’ का खिताब

एक्टिंग और एंकरिंग में भी दिखाया दम

गायकी के अलावा, मौली ने एक्टिंग और एंकरिंग की दुनिया में भी अपनी पहचान  बनाई. साल 2008 में उन्होंने जी टीवी के फैमिली शो ‘रॉक एन रोल फैमिली’ को होस्ट किया. इसके अलावा उन्होंने जूम टीवी की टेलीफिल्म ‘एक अनहोनी’ में एक्टिंग किया. वो  प्रडूसर-डायरेक्टर रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड एडवेंचर रियलिटी शो ‘फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी’ का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जिसके जरिए मौली ने अपनी साहसिक छवि दर्शकों को दिखाई.

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Published at : 02 Jun 2026 09:33 PM (IST)
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