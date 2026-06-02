'धुरंधर 2' की 76वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश, जानें कितना हुआ कलेक्शन

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ओटीटी रिलीज के लिए तैयार हैं. वहीं फिल्म अभी भी थिएटर में अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म की कमाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. आइए जानते हैं 76वें दिन फिल्म ने कितना कलेक्शन किया.

'धुरंधर 2' ने 76वें दिन कमाए इतने करोड़

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 76वें दिन फिल्म ने 12 लाख की कमाई की है. सोमवार के मुताबले फिल्म की कमाई बढ़ी है. सोमवार को फिल्म ने 8 लाख कमाए थे. 76वें दिन फिल्म को 239 शोज मिले और 20 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म का टोटल कलेक्शन 1,148.90 करोड़ हो गया है.

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फिल्म ने ग्रॉस 1374.99 करोड़ का कलेक्शन किया है. बता दें कि फिल्म ने पेड प्रिव्यूज और पहले दिन धमाकेदार कलेक्शन किया था. पेड प्रिव्यूज में फिल्म ने 43 करोड़ कमाए थे. वहीं डे 1 पर फिल्म में 102.55 करोड़ कमाए थे.

फिल्म ने पहले हफ्ते में 674.17 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे हफ्ते में 263.65 करोड़ का बिजनेस किया. तीसरे हफ्ते में 110.60 करोड़ कमाए. वहीं चौथे हफ्ते में 54.70 करोड़ कमाए. पांचवें हफ्ते में 19.52 करोड़, छठे हफ्ते में 12.45 करोड़, सातवें हफ्ते में 5.58 करोड़, आठवें हफ्ते में 3.89 करोड़, नौवें हफ्ते में 2.19 करोड़, दसवें हफ्ते में 1.45 करोड़ कमाए.

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बता दें कि फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वो इंडियन स्पाई हमजा के किरादर में हैं. फिल्म में वो पाकिस्तान के ल्यारी जाते हैं और वहां की गैंग में शामिल होते हैं. फिल्म को बहुत पसंद किया और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज हुई. पहला पार्ट दिसंबर 2025 में आया था. फिल्म ने दुनियाभर में 1300 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं अब दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज हुआ.

ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे?

फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, गौरव गेरा, राकेश बेदी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म अब 4 जून से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.