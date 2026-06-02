हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कॉकटेल 2' में लेस्बियन रोमांस? कृति सेनन ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में दिया जवाब, अफवाहों को बताया गलत

'कॉकटेल 2' में लेस्बियन रोमांस? कृति सेनन ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में दिया जवाब, अफवाहों को बताया गलत

अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है, की फिल्म में कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लेस्बियन लवर बनी है. अब इन अफवाह पर कृति ने रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 02 Jun 2026 09:34 PM (IST)
Preferred Sources

कृति सेनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं. फिल्म को लेकर काफी टाइम से अटकलें लगाई जा रही हैं कि फिल्म में कृति और रश्मिका को रोल को लेकर चर्चा है कि दोनों एक लेस्बियन  कपल का रोल प्ले कर रही हैं. इन अफवाहों पर अब कृति सेनन ने चुप्पी तोड़ी है. 

कृति सेनन ने अफवाहों पर किया रिएक्ट
'कॉकटेल 2' के फिल्म के ट्रेलर लॉन्च, इवेंट में कृति सेनन ने फिल्म और उसके किरदारों को लेकर चल रही चर्चाओं पर खुलकर बात की. उन्होंने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा, 'ये वाकई दुखद है क्योंकि, जैसा कि दिनेश विजन ने कहा, अगर दो लड़के हों तो उसे ब्रॉमांस कहा जाता है, और अगर दो लड़कियां हों तो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि वे सिर्फ दोस्त हो सकती हैं. या तो उनके बीच राइवलरी होती है, या फिर लोग कुछ और ही मान लेते हैं.'

ये भी पढ़ेंः IPL जीतने के बाद अनुष्का शर्मा संग प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट से आईं एक्सक्लूसिव तस्वीरें

कॉकटेल 2' में लेस्बियन रोमांस? कृति सेनन ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में दिया जवाब, अफवाहों को बताया गलत

होमी अदजानिया ने भी की बात
निर्देशक होमी अदजानिया ने 'कॉकटेल 2' को लेकर चल रही अफवाहों पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी को लेकर जो भी बातें की जा रही हैं, उनका असली कहानी से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने बताया कि कृति सेनन और रश्मिका मंदाना ऑफ-स्क्रीन काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं, जिसकी वजह से लोगों में गलतफहमी पैदा हुई.

उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक बार सिर्फ इमैजिन किया था कि अगर कहानी इन दोनों के इर्द-गिर्द होती, तो शाहिद कपूर 'थर्ड व्हील' हो सकते थे. उन्होंने आगे कहा, 'मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है,' लेकिन साफ किया कि 'कॉकटेल 2' में किसी भी तरह की लेस्बियन स्टोरीलाइन नहीं दिखाई जाएगी.

कब रिलीज होगी 'कॉकटेल 2'?
बता दें, होमी अदजानिया के निर्देशन में बन रही 'कॉकटेल 2' इस साल की सबसे पॉपुलर बॉलीवुड फिल्मों में से एक बनी हुई है. ये फिल्म 2012 की हिट 'कॉकटेल' का सीक्वल है, पहले पार्ट में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी नजर आए थे. इसका सीक्वल 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ेंः शिल्पा शिंदे ने 'भाबीजी घर पर हैं' के प्रोड्यूसर पर लगाया था सेक्सुअल हैरेसमेंट का झूठा आरोप, बोलीं- मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था

और पढ़ें
Published at : 02 Jun 2026 09:34 PM (IST)
Tags :
Kriti Sanon Rashmika Mandanna Cocktail 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'कॉकटेल 2' में लेस्बियन रोमांस? कृति सेनन ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में दिया जवाब, अफवाहों को बताया गलत
'कॉकटेल 2' में लेस्बियन रोमांस? कृति सेनन ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में दिया जवाब, अफवाहों को बताया गलत
बॉलीवुड
Mauli Wins Title Indian Shakira: ‘मया मया’ से मौली दवे रातोंरात बनीं स्टार, बप्पी लहरी ने दिया था ‘इंडियन शकीरा’ का खिताब
‘मया मया’ से मौली दवे रातोंरात बनीं स्टार, बप्पी लहरी ने दिया था ‘इंडियन शकीरा’ का खिताब
बॉलीवुड
'कॉकटेल 2' शूट के दौरान सख्त डाइट पर रहीं कृति सैनन, बोलीं- अक्सर रहती थीं भूखी और चिड़चिड़ी
'कॉकटेल 2' शूट के दौरान सख्त डाइट पर रहीं कृति सैनन, बोलीं- अक्सर रहती थीं भूखी और चिड़चिड़ी
बॉलीवुड
जब 'अजूबा' के बाथटब सीन के लिए एक्ट्रेस से की गई थी बॉडीसूट हटाने की डिमांड, फिर हुआ ये
जब 'अजूबा' के बाथटब सीन के लिए एक्ट्रेस से की गई थी बॉडीसूट हटाने की डिमांड, फिर हुआ ये
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi की सास का घटिया ड्रामा! रोके से किया दूर, अब Dhruv सिखाएगा सबक!
बॉलीवुड न्यूज़: 😯'कॉकटेल 2' का ट्रेलर आउट, दिखेगा प्यार, दोस्ती और हार्टब्रेक का तड़का!
Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज पर बड़ी खबर, ईरान के सरकारी टीवी का ऐलान, अब चौबीसो घंटे खुला रहेगा ट्रैफिक
होर्मुज पर बड़ी खबर, ईरान के सरकारी टीवी का ऐलान, अब चौबीसो घंटे खुला रहेगा ट्रैफिक
दिल्ली NCR
पंजाब चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी या नहीं? राज्य के प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ की तस्वीर
पंजाब चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी या नहीं? राज्य के प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ की तस्वीर
क्रिकेट
अब इस देश में खेलते दिखेंगे 3D विजय शंकर, IPL के बीच लिया था संन्यास; जानें किस टीम में हुई एंट्री
अब इस देश में खेलते दिखेंगे 3D विजय शंकर, IPL के बीच लिया था संन्यास; जानें किस टीम में हुई एंट्री
बॉलीवुड
Cocktail 2 Trailer Out: रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गया शाहिद-कृति और रश्मिका का लव ट्रायंगल
रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गई शाहिद-कृति और रश्मिका की तिकड़ी
इंडिया
शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता का बड़ा धरना, शामिल होने पहुंचे TMC के सिर्फ 5 विधायक और 6 सांसद
शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता का बड़ा धरना, शामिल होने पहुंचे TMC के सिर्फ 5 विधायक और 6 सांसद
इंडिया
Explained: दिन में बिजली सस्ती और रात में 14 रुपए यूनिट तक महंगी क्यों? समझिए 'डक कर्व' और सोलर एनर्जी का दिलचस्प खेल
दिन में बिजली सस्ती और रात में 14 रुपए यूनिट तक महंगी क्यों? समझिए सोलर एनर्जी का दिलचस्प खेल
जनरल नॉलेज
Google Mosquitoes: अमेरिका में 32 मिलियन इंफेक्टेड मच्छर छोड़ने की इजाजत क्यों मांग रहा गूगल, इससे क्या होगा फायदा?
अमेरिका में 32 मिलियन इंफेक्टेड मच्छर छोड़ने की इजाजत क्यों मांग रहा गूगल, इससे क्या होगा फायदा?
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होंगे सोनम वांगचुक, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जानें क्या कहा है?
कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होंगे सोनम वांगचुक, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर जानें क्या कहा है?
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget