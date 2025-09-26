एक्सप्लोरर
नवरात्रि के पांचवें दिन विद्या बालन ने पहनी हरे-नारंगी रंग की सिल्क साड़ी, देसी लुक से जीता फैंस का दिल
Vidya Balan Pics: विद्या बालन नवरात्रि में रोज एक नए रंग की साड़ी पहनकर ये त्योहार मना रही हैं. यह उनका पांचवां लुक है, जिसमें उन्होंने हरे और नारंगी रंग की रिच सिल्क साड़ी चुनी है.
विद्या बालन को ट्रेडिशनल आउटफिट, खासकर साड़ियों के प्रति उनके गहरे लगाव के लिए जाना जाता है, जिसके कारण उन्हें अक्सर साड़ी क्वीन भी कहा जाता है. वह केवल साड़ी पहनती ही नहीं हैं, बल्कि हैंडलूम की सुंदरता को एक डिग्नीफाइड अंदाज में प्रेजेंट करती हैं.
Published at : 26 Sep 2025 05:56 PM (IST)
Navratri Vidya Balan Navratri Day 5
