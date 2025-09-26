विद्या की साड़ी पर गोल्डन रंग की जरी का काम है जो इसे एक फेस्टिव और रिच लुक दे रहा है. उन्होंने इस साड़ी के साथ मैचिंग नारंगी रंग का ब्लाउज पहना है. उन्होंने अपने बालों का जूड़ा बनाया है जिसे सफेद गजरे से सजाया है जो उनके लुक को और भी क्लासिक बना रहा है.