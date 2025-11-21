हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्दियों में भी उर्मिला मांतोडकर ने दिखाया ऐसा अंदाज, स्वेटर की बाजुओं को खिसकाकर दिए ऐसे पोज

सर्दियों में भी उर्मिला मांतोडकर ने दिखाया ऐसा अंदाज, स्वेटर की बाजुओं को खिसकाकर दिए ऐसे पोज

Urmila Matondkar Photos: हाल ही में एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. जहां उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से फैंस का ध्यान खींचा. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 07:08 PM (IST)
Urmila Matondkar Photos: हाल ही में एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. जहां उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से फैंस का ध्यान खींचा. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.

उर्मिला मातोंडकर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. एक्ट्रेस ने सर्दियों में भी ऐसा स्टाइलिश अंदाज दिखाया है कि फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे. तस्वीरों में उर्मिला ने स्वेटर की बाजुओं को हल्का-सा खिसकाकर बेहद ग्लैमरस पोज दिए हैं, जिसने उनके विंटर लुक को और भी अट्रैक्टिव बना दिया.

1/7
उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं.
उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं.
2/7
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रीन कलर का स्वेटर पहना है साथ ही व्हाइट पेंट भी कैरी की है.
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रीन कलर का स्वेटर पहना है साथ ही व्हाइट पेंट भी कैरी की है.
3/7
बता दें उनका ये लुक काफी स्टाइलिश दिख रहा है, उन्होंने अपने स्वेटर को ऑफ शोल्डर करके पहना है.
बता दें उनका ये लुक काफी स्टाइलिश दिख रहा है, उन्होंने अपने स्वेटर को ऑफ शोल्डर करके पहना है.
4/7
इस लुक में उन्होंने काफी ग्लैमरस पोज भी दिए जिसमें एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं.
इस लुक में उन्होंने काफी ग्लैमरस पोज भी दिए जिसमें एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही हैं.
5/7
तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा,'सर्दियों की सुबह ऐसी हो...सुबह की धूप,आरामदायक कुर्सियाँ, गरमागरम कॉफ़ी और गरम कार्डिगन. मेरे प्यारे, आपका दिन मंगलमय हो'.
तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा,'सर्दियों की सुबह ऐसी हो...सुबह की धूप,आरामदायक कुर्सियाँ, गरमागरम कॉफ़ी और गरम कार्डिगन. मेरे प्यारे, आपका दिन मंगलमय हो'.
6/7
उनकी ये तस्वीरें शेयर करते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. फैंस उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए.
उनकी ये तस्वीरें शेयर करते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. फैंस उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए.
7/7
एक यूजर ने कमेंट्स करते हुए लिखा कातिल लुक, वहीं दूसरे ने लिखा फायर मैम.
एक यूजर ने कमेंट्स करते हुए लिखा कातिल लुक, वहीं दूसरे ने लिखा फायर मैम.
Published at : 21 Nov 2025 07:08 PM (IST)
Tags :
Urmila Matondkar

बॉलीवुड फोटो गैलरी

