सर्दियों में भी उर्मिला मांतोडकर ने दिखाया ऐसा अंदाज, स्वेटर की बाजुओं को खिसकाकर दिए ऐसे पोज
Urmila Matondkar Photos: हाल ही में एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की. जहां उन्होंने अपने स्टाइलिश अंदाज से फैंस का ध्यान खींचा. आइए देखते है उनकी ये तस्वीरें.
उर्मिला मातोंडकर ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. एक्ट्रेस ने सर्दियों में भी ऐसा स्टाइलिश अंदाज दिखाया है कि फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे. तस्वीरों में उर्मिला ने स्वेटर की बाजुओं को हल्का-सा खिसकाकर बेहद ग्लैमरस पोज दिए हैं, जिसने उनके विंटर लुक को और भी अट्रैक्टिव बना दिया.
Published at : 21 Nov 2025 07:08 PM (IST)
Tags :Urmila Matondkar
बॉलीवुड
