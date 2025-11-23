एक्सप्लोरर
कभी टीवी का शाहरुख खान कहलाता था ये एक्टर, फिर घमंड ने बर्बाद किया करियर, अब 6 साल से बैठा है घर
TV Actor: सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं टीवी की दुनिया में भी कई ऐसे सितारे हैं. जो अपनी सक्सेस को संभाल नहीं पाए और फिर उनका बना-बनाया करियर घमंड की वजह से बर्बाद हो गया.
ग्लैमरस वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है. जहां स्टार्स नाम कमाने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करते हैं. इसके बाद वो सफलता का मुकाम हासिल तो कर लेते हैं. लेकिन इसे संभाले रखना हर किसी के बस की बात नहीं होता. आज हम एक ऐसे ही स्टार की बात करेंगे. जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सालों टीवी पर राज किया. लेकिन भी फिर घमंड उनका करियर बर्बाद कर दिया. क्या आपने पहचाना ये कौन हैं?
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Nov 2025 01:52 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
अमाल मलिक की भाभी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती और ग्लैमर में एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर
बॉलीवुड
8 Photos
फराह नाज ने क्यों की थी विंदू दारा सिंह से शादी? सालों बाद खोला राज, तब्बू को बताया वजह
बॉलीवुड
10 Photos
बॉलीवुड के सिंघम को इंडस्ट्री में पूरे हुए 34 साल, इन 10 फिल्मों से खूब छापे थे नोट
बॉलीवुड
9 Photos
स्मृति मंधाना ने हाथों पर रचाई पिया के नाम की मेहंदी, पलाश मुच्छल की बाहों में दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
‘दे दे प्यार दे 2’ के बाद इन फिल्मों के सीक्वेल से पर्दे पर धमाल मचाएंगे अजय, देखें लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'मुसलमानों के लिए भारत से...', मौलाना अरशद मदनी के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
इंडिया
हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट
क्रिकेट
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion