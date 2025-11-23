दरअसल हम बात कर रहे हैं 'ये हैं मोहब्बतें' फेम एक्टर करण पटेल की. जिनको टीवी की दुनिया का शाहरुख खान भी कहा जाता है. करण ने इस शो के अलावा 'कसम से', 'काव्यांजलि', 'कस्तूरी', 'नच बलिए' और 'झलक दिखला जा' जैसे शो में काम किया.