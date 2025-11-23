हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कभी टीवी का शाहरुख खान कहलाता था ये एक्टर, फिर घमंड ने बर्बाद किया करियर, अब 6 साल से बैठा है घर

कभी टीवी का शाहरुख खान कहलाता था ये एक्टर, फिर घमंड ने बर्बाद किया करियर, अब 6 साल से बैठा है घर

TV Actor: सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं टीवी की दुनिया में भी कई ऐसे सितारे हैं. जो अपनी सक्सेस को संभाल नहीं पाए और फिर उनका बना-बनाया करियर घमंड की वजह से बर्बाद हो गया.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 23 Nov 2025 01:52 PM (IST)
TV Actor: सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं टीवी की दुनिया में भी कई ऐसे सितारे हैं. जो अपनी सक्सेस को संभाल नहीं पाए और फिर उनका बना-बनाया करियर घमंड की वजह से बर्बाद हो गया.

ग्लैमरस वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है. जहां स्टार्स नाम कमाने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करते हैं. इसके बाद वो सफलता का मुकाम हासिल तो कर लेते हैं. लेकिन इसे संभाले रखना हर किसी के बस की बात नहीं होता. आज हम एक ऐसे ही स्टार की बात करेंगे. जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सालों टीवी पर राज किया. लेकिन भी फिर घमंड उनका करियर बर्बाद कर दिया. क्या आपने पहचाना ये कौन हैं?

दरअसल हम बात कर रहे हैं 'ये हैं मोहब्बतें' फेम एक्टर करण पटेल की. जिनको टीवी की दुनिया का शाहरुख खान भी कहा जाता है. करण ने इस शो के अलावा 'कसम से', 'काव्यांजलि', 'कस्तूरी', 'नच बलिए' और 'झलक दिखला जा' जैसे शो में काम किया.
दरअसल हम बात कर रहे हैं 'ये हैं मोहब्बतें' फेम एक्टर करण पटेल की. जिनको टीवी की दुनिया का शाहरुख खान भी कहा जाता है. करण ने इस शो के अलावा 'कसम से', 'काव्यांजलि', 'कस्तूरी', 'नच बलिए' और 'झलक दिखला जा' जैसे शो में काम किया.
कई साल टीवी पर नाम कमाने के बाद वो एक लैविश लाइफ के मालिक भी बन गए. एक वक्त था जब एक 'ये है मोहब्बतें' के एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपए की मोटी फीस लेते थे.
कई साल टीवी पर नाम कमाने के बाद वो एक लैविश लाइफ के मालिक भी बन गए. एक वक्त था जब एक 'ये है मोहब्बतें' के एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपए की मोटी फीस लेते थे.
इसके बाद करण ने 'कसौटी जिंदगी की 2' में एक एपिसोड के लिए 3 लाख रुपए वसूले थे. वहीं 'खतरों के खिलाड़ी 10' के उन्हें 5-6 लाख रुपये चार्ज किए थे.
इसके बाद करण ने 'कसौटी जिंदगी की 2' में एक एपिसोड के लिए 3 लाख रुपए वसूले थे. वहीं 'खतरों के खिलाड़ी 10' के उन्हें 5-6 लाख रुपये चार्ज किए थे.
कहा जाता है कि इसी की वजह से करण पटेल में घमंड आ गया था और वो खुद को टीवी का सुपरस्टार समझने लगे थे. सेट पर भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता था. जिसके वजह से लोग उनके साथ काम करने में कतराने लगे.
कहा जाता है कि इसी की वजह से करण पटेल में घमंड आ गया था और वो खुद को टीवी का सुपरस्टार समझने लगे थे. सेट पर भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता था. जिसके वजह से लोग उनके साथ काम करने में कतराने लगे.
फिर एक्टर को नशे की लत भी लग गई थी. ऐसे में उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को ना भी कह दिय़ा. ये भी उनकी लिए एक बड़ी गलती साबित हुआ.
फिर एक्टर को नशे की लत भी लग गई थी. ऐसे में उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को ना भी कह दिय़ा. ये भी उनकी लिए एक बड़ी गलती साबित हुआ.
वहीं करण को शराब के नशे में लिपटा देख. लोगों ने उन्हें काम देना बिल्कुल बंद कर दिया. अब एक्टर पिछले 6 साल से घर बैठे हैं. हालांकि अब कहा जा रहा है कि वो जल्द ही छोटे पर्दे पर वापसी करने वाले हैं.
वहीं करण को शराब के नशे में लिपटा देख. लोगों ने उन्हें काम देना बिल्कुल बंद कर दिया. अब एक्टर पिछले 6 साल से घर बैठे हैं. हालांकि अब कहा जा रहा है कि वो जल्द ही छोटे पर्दे पर वापसी करने वाले हैं.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो करण पटेल ने एक्ट्रेस अंकिता भार्गव से शादी की है. दोनों अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो करण पटेल ने एक्ट्रेस अंकिता भार्गव से शादी की है. दोनों अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं.
Published at : 23 Nov 2025 01:52 PM (IST)
