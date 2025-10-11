बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ ने एक बार फिर अपनी मेहनत और प्रतिभा से फैंस का दिल जीत लिया. शनिवार को अभिनेता ने बताया कि वह अपने किरदार को बखूबी से निभाने के लिए किसी स्टंटमैन या वीएफएक्स पर निर्भर नहीं रहते हैं. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया कि वह अपने किरदार को जीवंत करने के लिए न तो स्टंटमैन की मदद लेते हैं और न ही वीएफएक्स का सहारा.