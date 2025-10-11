हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या टाइगर श्रॉफ लेते हैं स्टंटमैन या VFX का सहारा? जानें एक्टर के खतरनाक एक्शन सीन्स का सीक्रेट

क्या टाइगर श्रॉफ लेते हैं स्टंटमैन या VFX का सहारा? जानें एक्टर के खतरनाक एक्शन सीन्स का सीक्रेट

Tiger Shroff Stunts: टाइगर श्रॉफ के स्टंट और एक्शन सीन्स हमेशा दर्शकों को चौंका देते है. एक्टर के इन पावर पैक्ड परफॉरमेंस को बहुत पसंद भी किया जाता है. यहां जानें उनके स्टंट्स के पीछे किसका है हाथ

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Tiger Shroff Stunts: टाइगर श्रॉफ के स्टंट और एक्शन सीन्स हमेशा दर्शकों को चौंका देते है. एक्टर के इन पावर पैक्ड परफॉरमेंस को बहुत पसंद भी किया जाता है. यहां जानें उनके स्टंट्स के पीछे किसका है हाथ

टाइगर श्रॉफ की गिनती बॉलीवुड के फिट और जबरदस्त स्टंट्स करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में होती है. हर बार वो अपने जबरदस्त एक्शन सीन्स और मार्शल आर्ट्स के साथ दर्शकों को अपने फिटनेस का भी दीवाना बनाते हैं. अब उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए इन सभी स्टंट्स और एक्शन सीन्स के पीछे का सीक्रेट बताया है.

बॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ ने एक बार फिर अपनी मेहनत और प्रतिभा से फैंस का दिल जीत लिया. शनिवार को अभिनेता ने बताया कि वह अपने किरदार को बखूबी से निभाने के लिए किसी स्टंटमैन या वीएफएक्स पर निर्भर नहीं रहते हैं. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर बताया कि वह अपने किरदार को जीवंत करने के लिए न तो स्टंटमैन की मदद लेते हैं और न ही वीएफएक्स का सहारा.
सभी ये जानते हैं की टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से हैं जो मार्शल आर्ट्स में वेल ट्रेंड हैं. उनके एक्शन सीन्स के साथ-साथ दर्शक उनकी फिटनेस की भी तारीफ करते नहीं थकते. अब टाइगर श्रॉफ ने वीडियो शेयर कर दुनिया को बता दिया है कि फिल्म में अपने एक्शन सीक्वेंसेस वो खुद परफॉर्म करते हैं.
अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह स्टंट्स की तैयारी करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसे कैप्शन दिया, 'नो बॉडी डबल, नो वीएफएक्स, सिर्फ ढेर सारी तैयारी और ऊपर वाले की कृपा से मिली ताकत'. वीडियो में टाइगर को अलग-अलग तरह के स्टंट्स करते देखा जा सकता है.
फैंस ने उनके इस जज्बे की जमकर तारीफ की और पोस्ट पर कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'टाइगर, तुम असली एक्शन हीरो हो!' वर्कफ्रंट की बात करें तो टाइगर की हालिया रिलीज फिल्म 'बागी-4' दर्शकों के बीच चर्चा में रही. सभी ने फिल्म में अभिनेता के एक्शन पैक्ड सीन्स की खूब सराहना की.
इस वीडियो के जरिए उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वह अपने किरदारों को जीवंत करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं. उनकी मेहनत और जुनून उन्हें बॉलीवुड के सबसे फिट और समर्पित अभिनेताओं में से एक बनाता है.
हाल में ही 'बागी 4' में हो या इसके पहले की फिल्मों में उनके एक्शन सीन्स देखकर गूजबंप्स आ जाते हैं.
बता दें कि टाइगर श्रॉफ की शुरुआत 'हीरोपंती' से हुई थी. धीरे-धीरे उन्होंने खुद को बॉलीवुड के स्थापित एक्टर्स में शामिल कर लिया है.
Published at : 11 Oct 2025 05:09 PM (IST)
