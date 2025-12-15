एक्सप्लोरर
आजकल कहां हैं 'कुन फाया कुन' की सिंगर 'सूफी क्वीन', सिर पर पगड़ी और प्यारी स्माइल है इनकी पहचान
Harshdeep Kaur Birthday: सिंगर हर्षदीप कौर ने कई हिट गानों को अपनी सुरीली आवाज दी. उनके गाए गानों ने न सिर्फ फिल्मों की कहानी को मजबूती दी, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी खास जगह बनाई.
साल 2011 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'रॉकस्टार' का सुपरहिट गाना 'कुन फाया कुन' आज भी लोगों को भीतर तक छू जाता है. इस गाने को पसंद करने वाले अक्सर कहते हैं कि यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक रूहानी अनुभव है. इस गाने को गाकर सिंगर हर्षदीप कौर ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. सिंगर हर्षदीप कौर 16 दिसंबर को 39 साल की हो जाएंगी. उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं आजकल वो कहां और क्या कर रही हैं.
1/7
2/7
Published at : 15 Dec 2025 07:43 PM (IST)
Tags :Entertainment News Harshdeep Kaur
मनोरंजन
7 Photos
इस टीवी एक्ट्रेस का पहला पति क्रिश्चियन, दूसरा मुस्लिम और खुद है हिंदू, नाम जान लगेगा झटका
मनोरंजन
7 Photos
अनुज सचदेवा की Ex गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं टीवी की 'कोमोलिका', , 46 की उम्र में हैं बेहद ग्लैमरस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
बिहार
संजय सरावगी को बिहार BJP की कमान मिलने पर CM नीतीश कुमार ने दी बधाई, जानें क्या कहा?
इंडिया
'देवता को विश्राम नहीं करने देते', श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग पर बोले CJI सूर्यकांत
Web Series
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion