हर्षदीप कौर ने 16 साल की उम्र में 'सजनां मैं हारी' गाना गाया था. ये गाना साल 2002 में आई फिल्म 'आपको पहले भी कहीं देखा है' का है. यही गाना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है. इसकी सफलता के बाद वो निखरती चली गईं.