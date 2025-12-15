हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आजकल कहां हैं 'कुन फाया कुन' की सिंगर 'सूफी क्वीन', सिर पर पगड़ी और प्यारी स्माइल है इनकी पहचान

आजकल कहां हैं 'कुन फाया कुन' की सिंगर 'सूफी क्वीन', सिर पर पगड़ी और प्यारी स्माइल है इनकी पहचान

Harshdeep Kaur Birthday: सिंगर हर्षदीप कौर ने कई हिट गानों को अपनी सुरीली आवाज दी. उनके गाए गानों ने न सिर्फ फिल्मों की कहानी को मजबूती दी, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी खास जगह बनाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 07:51 PM (IST)
Harshdeep Kaur Birthday: सिंगर हर्षदीप कौर ने कई हिट गानों को अपनी सुरीली आवाज दी. उनके गाए गानों ने न सिर्फ फिल्मों की कहानी को मजबूती दी, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी खास जगह बनाई.

साल 2011 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'रॉकस्टार' का सुपरहिट गाना 'कुन फाया कुन' आज भी लोगों को भीतर तक छू जाता है. इस गाने को पसंद करने वाले अक्सर कहते हैं कि यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक रूहानी अनुभव है. इस गाने को गाकर सिंगर हर्षदीप कौर ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. सिंगर हर्षदीप कौर 16 दिसंबर को 39 साल की हो जाएंगी. उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं आजकल वो कहां और क्या कर रही हैं.

1/7
दिल्ली में जन्मीं हर्षदीप कौर जब 6 साल की थीं, तब से वो संगीत सीखना शुरू कर दिया था. उन्हें ये हुनर विरासत में मिली है. उनके पिता सविंदर सिंह के पास संगीत वाद्ययंत्रों की फैक्ट्री थी. हर्षदीप को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला.
दिल्ली में जन्मीं हर्षदीप कौर जब 6 साल की थीं, तब से वो संगीत सीखना शुरू कर दिया था. उन्हें ये हुनर विरासत में मिली है. उनके पिता सविंदर सिंह के पास संगीत वाद्ययंत्रों की फैक्ट्री थी. हर्षदीप को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला.
2/7
हर्षदीप कौर ने 16 साल की उम्र में 'सजनां मैं हारी' गाना गाया था. ये गाना साल 2002 में आई फिल्म 'आपको पहले भी कहीं देखा है' का है. यही गाना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है. इसकी सफलता के बाद वो निखरती चली गईं.
हर्षदीप कौर ने 16 साल की उम्र में 'सजनां मैं हारी' गाना गाया था. ये गाना साल 2002 में आई फिल्म 'आपको पहले भी कहीं देखा है' का है. यही गाना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है. इसकी सफलता के बाद वो निखरती चली गईं.
Published at : 15 Dec 2025 07:43 PM (IST)
