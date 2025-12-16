52 की उम्र में भी सुपरफिट हैं जॉन अब्राहम, एक दिन भी मिस नहीं करते जिम, जानें कैसे बनाए सिक्स पैक एब्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड52 की उम्र में भी सुपरफिट हैं जॉन अब्राहम, एक दिन भी मिस नहीं करते जिम, जानें कैसे बनाए सिक्स पैक एब्स

John Abraham Fitness Secret: 52 साल की उम्र में भी जॉन अब्राहम की फिटनेस सबके लिए इंस्पिरेशन है. कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और बॉडी इज़ टेंपल की सोच ही उनकी फिट बॉडी का असली सीक्रेट है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Dec 2025 11:52 AM (IST)
बॉलीवुड में अगर किसी अभिनेता को फिटनेस आइकॉन कहा जाए, तो उसमें सबसे पहला नाम जॉन अब्राहम का आता है. 52 साल की उम्र में भी उनकी मस्कुलर फिजीक और एनर्जी देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. हाल ही में जॉन ने अपनी फिटनेस फिलॉसफी शेयर की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए उनका शरीर ही उनका धर्म है. उनका मानना है कि बॉडी इज़ टेंपल, यानी शरीर मंदिर की तरह होता है और अगर आप इसका ध्यान रखेंगे, तो ये जिंदगी भर आपका साथ देगा.

जॉन अब्राहम के लिए फिटनेस कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, बल्कि ये उनकी लाइफ का हिस्सा है. वो किसी फिल्म रोल या फोटोशूट के लिए अचानक डाइट या वर्कआउट शुरू नहीं करते. बल्कि पिछले करीब 35 सालों से वो बिना ब्रेक के जिम जा रहे हैं.
खुद जॉन मानते हैं कि उन्होंने शायद ही कभी वर्कआउट स्किप किया हो. चाहे तबीयत थोड़ी खराब हो, हेडेक हो या थकान, वो हेवी ट्रेनिंग न सही लेकिन लाइट वर्कआउट जरूर करते हैं, ताकि रूटीन न टूटे. उनके मुताबिक, कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है.
