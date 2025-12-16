एक्सप्लोरर
52 की उम्र में भी सुपरफिट हैं जॉन अब्राहम, एक दिन भी मिस नहीं करते जिम, जानें कैसे बनाए सिक्स पैक एब्स
John Abraham Fitness Secret: 52 साल की उम्र में भी जॉन अब्राहम की फिटनेस सबके लिए इंस्पिरेशन है. कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और बॉडी इज़ टेंपल की सोच ही उनकी फिट बॉडी का असली सीक्रेट है.
बॉलीवुड में अगर किसी अभिनेता को फिटनेस आइकॉन कहा जाए, तो उसमें सबसे पहला नाम जॉन अब्राहम का आता है. 52 साल की उम्र में भी उनकी मस्कुलर फिजीक और एनर्जी देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. हाल ही में जॉन ने अपनी फिटनेस फिलॉसफी शेयर की, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए उनका शरीर ही उनका धर्म है. उनका मानना है कि बॉडी इज़ टेंपल, यानी शरीर मंदिर की तरह होता है और अगर आप इसका ध्यान रखेंगे, तो ये जिंदगी भर आपका साथ देगा.
Published at : 16 Dec 2025 11:31 AM (IST)
Tags :John Abraham Vinod Channa
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
