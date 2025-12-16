52 की उम्र में भी सुपरफिट हैं जॉन अब्राहम, एक दिन भी मिस नहीं करते जिम, जानें कैसे बनाए सिक्स पैक एब्स

जॉन अब्राहम के लिए फिटनेस कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, बल्कि ये उनकी लाइफ का हिस्सा है. वो किसी फिल्म रोल या फोटोशूट के लिए अचानक डाइट या वर्कआउट शुरू नहीं करते. बल्कि पिछले करीब 35 सालों से वो बिना ब्रेक के जिम जा रहे हैं.