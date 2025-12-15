'धुरंधर' के सेट पर रहमान डकैत को थप्पड़ मारने से क्यों डर रही थीं सौम्या टंडन? कहा- 'चैलेंजिंग था'

सौम्या ने बताया कि जब उन्हें 'धुरंधर' में थप्पड़ मारने वाला सीन करने के लिया कहा गया था, तब अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने की बात सुनकर उन्हें सच में डर लग गया था. उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने सीन को चीट यानी आधा‑आधा करने की कोशिश की थी.