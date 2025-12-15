हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर' के सेट पर रहमान डकैत को थप्पड़ मारने से क्यों डर रही थीं सौम्या टंडन? कहा- 'चैलेंजिंग था'

'धुरंधर' के सेट पर रहमान डकैत को थप्पड़ मारने से क्यों डर रही थीं सौम्या टंडन? कहा- 'चैलेंजिंग था'

Dhurandhar In Spotlight: 'धुरंधर' में सौम्या टंडन ने रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की वाइफ का रोल निभाया है. फिल्म की सक्सेस के बीच अब एक्ट्रेस ने बताया कि सेट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे वो भुला नहीं पाई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 08:28 PM (IST)
Dhurandhar In Spotlight: 'धुरंधर' में सौम्या टंडन ने रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की वाइफ का रोल निभाया है. फिल्म की सक्सेस के बीच अब एक्ट्रेस ने बताया कि सेट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे वो भुला नहीं पाई हैं.

'धुरंधर' में एक्ट्रेस सौम्या टंडन का अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाला सीन सोशल मीडिया और लोगों के बीच चर्चा का टॉपिक बन गया है. अब एक्ट्रेस ने इस सीन को लेकर खुलकर बात की है.

1/7
सौम्या ने बताया कि जब उन्हें 'धुरंधर' में थप्पड़ मारने वाला सीन करने के लिया कहा गया था, तब अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने की बात सुनकर उन्हें सच में डर लग गया था. उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने सीन को चीट यानी आधा‑आधा करने की कोशिश की थी.
सौम्या ने बताया कि जब उन्हें 'धुरंधर' में थप्पड़ मारने वाला सीन करने के लिया कहा गया था, तब अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने की बात सुनकर उन्हें सच में डर लग गया था. उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्होंने सीन को चीट यानी आधा‑आधा करने की कोशिश की थी.
2/7
लेकिन डायरेक्टर ने साफ-साफ कहा- 'फेक मत करो, पूरा दबाकर करो.' तब जाकर उन्होंने खुद को तैयार किया और सीन में थप्पड़ लगाया. उनके मुताबिक ये उनके लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट था क्योंकि अक्षय खन्ना बॉलीवुड के एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं और उनके साथ ऐसा सीन करना इतना आसान नहीं था.
लेकिन डायरेक्टर ने साफ-साफ कहा- 'फेक मत करो, पूरा दबाकर करो.' तब जाकर उन्होंने खुद को तैयार किया और सीन में थप्पड़ लगाया. उनके मुताबिक ये उनके लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट था क्योंकि अक्षय खन्ना बॉलीवुड के एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं और उनके साथ ऐसा सीन करना इतना आसान नहीं था.
Published at : 15 Dec 2025 08:28 PM (IST)
Tags :
Saumya Tandon Akshaye Khanna

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Shashi Tharoor on MNREGA: 'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
बिहार
नितिन नबीन का पार्टी में कद बढ़ा, क्या BJP के बड़े कायस्थ नेता रविशंकर प्रसाद की उड़ान पर ब्रेक है? समझें
नितिन नबीन का पार्टी में कद बढ़ा, क्या BJP के बड़े कायस्थ नेता रविशंकर प्रसाद की उड़ान पर ब्रेक है? समझें
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
Web Series
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का रिएलिटी शो भी शामिल
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
Winter Weather Update: Delhi NCR में दिखा कोहरे का कोहराम! | Road Accident | ABP Report
Mahadangal: मोदी पर विवादित बयान, हो गया बवाल | PM Modi | Congress Controversial Statement
Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Shashi Tharoor on MNREGA: 'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
बिहार
नितिन नबीन का पार्टी में कद बढ़ा, क्या BJP के बड़े कायस्थ नेता रविशंकर प्रसाद की उड़ान पर ब्रेक है? समझें
नितिन नबीन का पार्टी में कद बढ़ा, क्या BJP के बड़े कायस्थ नेता रविशंकर प्रसाद की उड़ान पर ब्रेक है? समझें
इंडिया
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
नितिन नबीन दूसरे सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, खरगे सबसे बुजुर्ग; सबसे कम उम्र के किस नेता के पास पार्टी की कमान?
Web Series
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का रिएलिटी शो भी शामिल
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में शाहीन अफरीदी की घनघोर बेइज्जती, डेब्यू मैच में हो गया ये कांड, जानें पूरा मामला
ऑस्ट्रेलिया में शाहीन अफरीदी की घनघोर बेइज्जती, डेब्यू मैच में हो गया ये कांड, जानें पूरा मामला
इंडिया
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली हेडक्वार्टर में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद
BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने संभाला कार्यभार, दिल्ली HQ में शाह-नड्डा मौजूद
ट्रेंडिंग
Video: कथनी कुछ, करनी कुछ? दुबई की रेत पर बयान देने वाले धीरेंद्र शास्त्री का स्केटिंग वीडियो वायरल
कथनी कुछ, करनी कुछ? दुबई की रेत पर बयान देने वाले धीरेंद्र शास्त्री का स्केटिंग वीडियो वायरल
यूटिलिटी
मनरेगा का नाम होगा 'जी राम जी', जानें इस योजना में क्या-क्या बदलेगा?
मनरेगा का नाम होगा 'जी राम जी', जानें इस योजना में क्या-क्या बदलेगा?
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget