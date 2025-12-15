एक्सप्लोरर
'धुरंधर' के सेट पर रहमान डकैत को थप्पड़ मारने से क्यों डर रही थीं सौम्या टंडन? कहा- 'चैलेंजिंग था'
Dhurandhar In Spotlight: 'धुरंधर' में सौम्या टंडन ने रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की वाइफ का रोल निभाया है. फिल्म की सक्सेस के बीच अब एक्ट्रेस ने बताया कि सेट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे वो भुला नहीं पाई हैं.
'धुरंधर' में एक्ट्रेस सौम्या टंडन का अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाला सीन सोशल मीडिया और लोगों के बीच चर्चा का टॉपिक बन गया है. अब एक्ट्रेस ने इस सीन को लेकर खुलकर बात की है.
