पति संग वेकेशन पर सागरिका घाटगे, मोनोकनी में दिए सिजलिंग पोज
Travel Diary: सागरिका घाटगे ने अपने वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उन्होनें फैमिली, नेचर और रिलैक्स टाइम का मज़ा लिया और अपने बेटे फतेह संग यादगार पल बिताए.
क्रिकेट के सुपरस्टार जहीर खान की पत्नी और एक्ट्रेस सागरिका घाटगे ने अपनी वेकेशन की तस्वीरों के जरिए फैंस को एक स्पेशल झलक दी, जहां उन्होंने नेचर, फैमिली और रिलैक्स टाइम का मज़ा लिया.
Published at : 16 Dec 2025 10:24 AM (IST)
Tags :Zaheer Khan Sagarika Ghatke Fateh Khan
