रेड लहंगे में पलक तिवारी ने फ्लॉन्ट किया क्रिसमस लुक, ग्रीन ड्रेस में लगीं 'हुस्न परी', देखें तस्वीरें

अब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें रेड लहंगा पहने पलक तिवारी का ये ग्लैमरस अवतार देखते बन रहा है. सुर्ख लाल लहंगा एक्ट्रेस पर काफी जच रहा है. पूरे आउटफिट में बारीक कारीगरी की गई है जो इसकी खूबसूरती को और भी निखारती है.