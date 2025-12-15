अगर आप चाहती हैं कि पार्टी की सारी स्पॉटलाइट आप पर ही हो, तो पर्पल शिमरी मिनी ड्रेस एक बढ़िया ऑप्शन है. पर्पल खुद में ही अटेंशन ग्रैबर कलर है और सही तरह से कैरी किया जाए तो आप पूरी पार्टी की अटेंशन सीकर बन सकती हैं. इसे मिनिमल मेकअप, पिंक ग्लॉसी लिप्स और ब्लो-ड्राई हेयर के साथ कैरी करें.