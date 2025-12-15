एक्सप्लोरर
New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट है राशा थडानी के ये लुक्स, आप भी करें ट्राय
New year look Inspiration: न्यू ईयर पार्टी में हर कोई ग्लैमरस दिखना चाहता है. ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस राशा थडानी को आप अपना इंस्पिरेशन बना सकती हैं. इनके लुक्स फॉलो करके आप सबसे हटकर दिखेंगी.
न्यू ईयर पार्टा में लड़कियां ग्लैमरस और स्टनिंग दिखना की कोशिश में लगी रहती हैं. लेकिन सवाल यही होता है कि आखिर हम किस तरह का स्टाइल कैरी करें. अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में हैं, तो आप राशा थडानी के लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर अपना कंफ्यूजन दूर कर सकती हैं.
15 Dec 2025
पति निक जोनस संग रोमांटिक हुईं प्रियंका चोपड़ा, बेटी मालती को डॉक्टर के पास लेकर गईं
बॉलीवुड
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी में न्यू एज एक्ट्रेस से लें स्टाइलिंग टिप्स, ग्लैमर देख दंग रह जाएंगे दोस्त
