बॉर्डर 2 के टीजर रिलीज से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची टीम, सनी देओल नहीं आए नजर

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर 16 दिसंबर को रिलीज होने वाला है. टीजर को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं. फिल्म की टीम सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Dec 2025 10:58 AM (IST)
सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर 16 दिसंबर को रिलीज होने वाला है. टीजर को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं. फिल्म की टीम सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची है.

बॉर्डर 2 को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. 16 दिसंबर यानी आज फिल्म की पहली झलक फैंस देख पाएंगे. टीजर रिलीज से पहले टीम भगवान के दर्शन करने पहुंचे.

फिल्म की टीम के कुछ लोग मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने पहुंचे. सोशल मीडिया पर इस दौरान की तस्वीरें वायरल हैं.
फिल्म की टीम के कुछ लोग मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने पहुंचे. सोशल मीडिया पर इस दौरान की तस्वीरें वायरल हैं.
एक्टर अहान शेट्टी भी इस दौरान नजर आए. अहान व्हाइट कुर्ते और जींस में दिखें.
एक्टर अहान शेट्टी भी इस दौरान नजर आए. अहान व्हाइट कुर्ते और जींस में दिखें.
Published at : 16 Dec 2025 10:58 AM (IST)
Sunny Deol AHAN SHETTY Bhushan Kumar Border 2

China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
