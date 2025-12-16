एक्सप्लोरर
बॉर्डर 2 के टीजर रिलीज से पहले सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची टीम, सनी देओल नहीं आए नजर
सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का टीजर 16 दिसंबर को रिलीज होने वाला है. टीजर को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट हैं. फिल्म की टीम सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची है.
बॉर्डर 2 को लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. 16 दिसंबर यानी आज फिल्म की पहली झलक फैंस देख पाएंगे. टीजर रिलीज से पहले टीम भगवान के दर्शन करने पहुंचे.
1/7
2/7
Published at : 16 Dec 2025 10:58 AM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
'एक हजारों में मेरी बहना है' से लेकर 'धुरंधर' तक, क्रिस्टल डिसूजा ने यूं बनाई पहचान
बॉलीवुड
8 Photos
व्हाइट गाउन में सोनम बाजवा का स्टनिंग अवतार, तस्वीरें देख फैंस बोले -‘हेलो गॉर्जियस’
बॉलीवुड
7 Photos
रेड लहंगे में पलक तिवारी ने फ्लॉन्ट किया क्रिसमस लुक, ग्रीन ड्रेस में लगीं 'हुस्न परी', देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' के सेट पर रहमान डकैत को थप्पड़ मारने से क्यों डर रही थीं सौम्या टंडन? कहा- 'चैलेंजिंग था'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion