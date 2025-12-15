एक्सप्लोरर
व्हाइट गाउन में सोनम बाजवा का स्टनिंग अवतार, तस्वीरें देख फैंस बोले -‘हेलो गॉर्जियस’
Sonam Bajwa Fashion: एक्ट्रेस सोनम बाजवा अपने फैशन सेंस से अक्सर फैंस को हैरान करती नजर आती हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने ग्लैमरस लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया है.
एक्ट्रेस सोनम बाजवा अपने स्टाइल, ग्रेस और एलिगेंस के लिए जानी जाती हैं. उनके लेटेस्ट पोस्ट में भी उनका कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिल रहा है. ये लुक पूरी तरह से क्लासी, सोफिस्टिकेटेड और टाइमलेस फील देता है, जो किसी भी हाई-प्रोफाइल इवनिंग इवेंट या स्पेशल इवेंट के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है.
Published at : 15 Dec 2025 09:51 PM (IST)
