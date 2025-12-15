व्हाइट गाउन में सोनम बाजवा का स्टनिंग अवतार, तस्वीरें देख फैंस बोले -‘हेलो गॉर्जियस’

इस तस्वीर में सोनम ने व्हाइट साटिन गाउन पहना है, जो देखने में बेहद लक्जरी और प्रीमियम लग रहा है. गाउन का हॉल्टर-नेक पैटर्न और स्लीव्लेस डिजाइन उनके शोल्डर्स और नेकलाइन को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा है.