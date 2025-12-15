एक्सप्लोरर
'एक हजारों में मेरी बहना है' से लेकर 'धुरंधर' तक, क्रिस्टल डिसूजा ने यूं बनाई पहचान
Inspiring Journey: क्रिस्टल डिसूजा अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को अपना दीवाना बना लेती हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस जितनी ग्लैमरस हैं, उनकी करियर जर्नी भी उतनी ही इंस्पायरिंग है.
'धुरंधर' में नजर आईं एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने अपने सिजनिंल मूव्स से फैंस का दिल जीत लिया है. टीवी की दुनिया से शुरूआत करने वाली क्रिस्टल ने अपने फैशन, स्टाइल और दमदार एक्टिंग के जरिए खुद को ग्लैमर आइकन बना लिया है. ‘एक हजारों में मेरी बहना है’ से लेकर फिल्मों तक, उनका सफर मेहनत और टैलेंट की मिसाल बन चुका है.
1/8
2/8
Published at : 15 Dec 2025 10:43 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
'एक हजारों में मेरी बहना है' से लेकर 'धुरंधर' तक, क्रिस्टल डिसूजा ने यूं बनाई पहचान
बॉलीवुड
8 Photos
व्हाइट गाउन में सोनम बाजवा का स्टनिंग अवतार, तस्वीरें देख फैंस बोले -‘हेलो गॉर्जियस’
बॉलीवुड
7 Photos
रेड लहंगे में पलक तिवारी ने फ्लॉन्ट किया क्रिसमस लुक, ग्रीन ड्रेस में लगीं 'हुस्न परी', देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' के सेट पर रहमान डकैत को थप्पड़ मारने से क्यों डर रही थीं सौम्या टंडन? कहा- 'चैलेंजिंग था'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
महाराष्ट्र
'EVM पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि इसी से 4 बार चुनी गई', लोकसभा में बोलीं सुप्रिया सुले
इंडिया
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
Web Series
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
'एक हजारों में मेरी बहना है' से लेकर 'धुरंधर' तक, क्रिस्टल डिसूजा ने यूं बनाई पहचान
बॉलीवुड
8 Photos
व्हाइट गाउन में सोनम बाजवा का स्टनिंग अवतार, तस्वीरें देख फैंस बोले -‘हेलो गॉर्जियस’
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion