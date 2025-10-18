हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडThamma Screening: बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में पहुंचीं हुमा कुरैशी, रेड कार्पेट पर एकसाथ खूब दिए पोज

Thamma Screening: बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में पहुंचीं हुमा कुरैशी, रेड कार्पेट पर एकसाथ खूब दिए पोज

Thamma Screening: फिल्म 'थामा' की स्क्रीनिंग में हुमा कुरैशी ने भी शिरकत की. इस दौरान एक्ट्रेस अकेली नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आई. नीचे देखिए दोनों की तस्वीरें.....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Oct 2025 10:41 PM (IST)
Thamma Screening: फिल्म 'थामा' की स्क्रीनिंग में हुमा कुरैशी ने भी शिरकत की. इस दौरान एक्ट्रेस अकेली नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आई. नीचे देखिए दोनों की तस्वीरें.....

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी पिछले काफी वक्त से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. खबरें हैं कि उन्होंने रचित सिंह के साथ सगाई कर ली है. हालांकि एक्ट्रेस ने इसपर कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया. लेकिन अब लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते पर मुहर लगा दी है. एक्ट्रेस रचित के साथ ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में पहुंची.

1/7
मुंबई में शनिवार की शाम वरुण धवन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘थामा’ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी पहुंची.
मुंबई में शनिवार की शाम वरुण धवन और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘थामा’ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी पहुंची.
2/7
‘थामा’ की स्पेशल स्क्रीनिंग में हुमा कुरैशी का ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला. उन्होंने ब्लू कलर की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी.
‘थामा’ की स्पेशल स्क्रीनिंग में हुमा कुरैशी का ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला. उन्होंने ब्लू कलर की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी.
3/7
लेकिन सोशल मीडिया पर हुमा के लुक से ज्यादा चर्चे उनके बॉयफ्रेंड के हो रहे हैं. जिनके साथ उन्होंने स्क्रीनिंग में ग्रैंड एंट्री ली.
लेकिन सोशल मीडिया पर हुमा के लुक से ज्यादा चर्चे उनके बॉयफ्रेंड के हो रहे हैं. जिनके साथ उन्होंने स्क्रीनिंग में ग्रैंड एंट्री ली.
4/7
हम बात कर रहे हैं रचित सिंह की. जिनके साथ हुमा कुरैशी की सगाई की खबरें सामने आई थी. अब दोनों की ये तस्वीरें देख फैंस मान रहे हैं कि वो अपना रिश्ता कंफर्म कर चुके हैं.
हम बात कर रहे हैं रचित सिंह की. जिनके साथ हुमा कुरैशी की सगाई की खबरें सामने आई थी. अब दोनों की ये तस्वीरें देख फैंस मान रहे हैं कि वो अपना रिश्ता कंफर्म कर चुके हैं.
5/7
एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर रचित के साथ एक से बढ़कर एक पोज दिए. दोनों के चेहरे पर इस दौरान हल्की सी स्माइल दिखी.
एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर रचित के साथ एक से बढ़कर एक पोज दिए. दोनों के चेहरे पर इस दौरान हल्की सी स्माइल दिखी.
6/7
रचित सिंह अपनी गर्लफ्रेंड हुमा से मैच करते हुए जींस के साथ एक कुर्ता पहनकर स्क्रीनिंग में पहुंचे थे. जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे हैं.
रचित सिंह अपनी गर्लफ्रेंड हुमा से मैच करते हुए जींस के साथ एक कुर्ता पहनकर स्क्रीनिंग में पहुंचे थे. जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहे हैं.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो हुमा कुरैशी इस वक्त अपनी वेब सीरीज ‘महारानी 4’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था.
वर्कफ्रंट की बात करें तो हुमा कुरैशी इस वक्त अपनी वेब सीरीज ‘महारानी 4’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था.
Published at : 18 Oct 2025 10:41 PM (IST)
Tags :
Huma Qureshi Bollywood Rachit Singh Thamma Screening

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमें दीयों-मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है', दिवाली से पहले अखिलेश यादव के बयान पर बवाल
हमें दीयों-मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है', दिवाली से पहले अखिलेश यादव के बयान पर बवाल
क्रिकेट
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
एअर इंडिया के प्लेन में आई खराबी, मिलान में फंसे दिवाली पर वतन लौट रहे 255 भारतीय यात्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हमें दीयों-मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है', दिवाली से पहले अखिलेश यादव के बयान पर बवाल
हमें दीयों-मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है', दिवाली से पहले अखिलेश यादव के बयान पर बवाल
क्रिकेट
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
नदी किनारे भारत-ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कराया फोटोशूट, प्रेंस कॉन्फ्रेंस भी क्यों यहां हुई? जानें इस नदी की खासियत
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बॉलीवुड
Thamma Screening: शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें स्टार्स की तस्वीरें
शरारा सूट में रश्मिका मंदाना ने ढाया कहर, कूल लुक में पहुंचे वरुण धवन, देखें तस्वीरें
दिल्ली NCR
JNU छात्रसंघ चुनाव: कैंपस के बाहर छात्रों को हंगामा, मार्च निकालने को लेकर काटा बवाल
JNU छात्रसंघ चुनाव: कैंपस के बाहर छात्रों को हंगामा, मार्च निकालने को लेकर काटा बवाल
ट्रेंडिंग
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
दिवाली पर सोने से महंगी मिठाई! सवा लाख रुपये किलो बिक रही जयपुर में मिठाई- यूजर्स भी हैरान
ट्रेंडिंग
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
मौत से डर नहीं लगता साहब काम से लगता है! मिर्जापुर में टॉवर पर चढ़ी लड़की- वजह जान माथा पीटने लगे यूजर्स
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget