Thamma Screening: बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में पहुंचीं हुमा कुरैशी, रेड कार्पेट पर एकसाथ खूब दिए पोज
Thamma Screening: फिल्म 'थामा' की स्क्रीनिंग में हुमा कुरैशी ने भी शिरकत की. इस दौरान एक्ट्रेस अकेली नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आई. नीचे देखिए दोनों की तस्वीरें.....
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी पिछले काफी वक्त से अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. खबरें हैं कि उन्होंने रचित सिंह के साथ सगाई कर ली है. हालांकि एक्ट्रेस ने इसपर कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया. लेकिन अब लग रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते पर मुहर लगा दी है. एक्ट्रेस रचित के साथ ‘थामा’ की स्क्रीनिंग में पहुंची.
Published at : 18 Oct 2025 10:41 PM (IST)
