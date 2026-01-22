एक्सप्लोरर
Vasant Panchami Special: दीपिका से आलिया तक, इन हसीनाओं ने येलो आउटफिट में ढाया कहर, बसंत पंचमी के लिए ले सकते हैं इंस्पिरेशन
Vasant Panchami Special: वसंत पंचमी पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पीले रंग में नजर आईं. अपने फैशन और पॉजिटिविटी से बसंत की खुशियों और पॉजिटिविटी का जश्न मना रही हैं.
वसंत पंचमी का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा का प्रतीक है. इस खास मौके के लिए अगर आप येलो आउटफिट तलाश रही हैं तो आप बॉलीवुड की इन एक्ट्रेस से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
Published at : 22 Jan 2026 02:12 PM (IST)
बॉलीवुड
साल 2026 में ये 17 नए 'के ड्रामा' देंगे एंटरटेनमेंट की जबरदस्त डोज, चेक कर लें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में अनारकली सूट पहन तृप्ति डिमरी ने ढाया कहर, सादगीभरे अंदाज से लूटी लाइमलाइट
बॉलीवुड
शाहरुख-सलमान नहीं ये साउथ का स्टार बन नंबर 1 हीरो, जानें- मोस्ट पॉपुलर एक्टर की लिस्ट
इंडिया
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
टेलीविजन
नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
क्रिकेट
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
