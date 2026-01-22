एक्सप्लोरर
डेब्यू फिल्म से बनी स्टार मगर फिर थम गया करियर, जानें कहां हैं ‘मोहब्बतें’ की मासूम संजना
Birthday Special: मोहब्बतें में कई बड़े-बड़े स्टार्स नजर आए थे. लेकिन जिसने सबसे ज्यादा लोगों का दिल जीता वो थीं संजना का किरदार निभाने वाली किम शर्मा. आइए जानते हैं कि अब एक्ट्रेस कहां हैं.
साल 2000 में आई आदित्य चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है. फिल्म में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जैसे दिग्गज कलाकार थे लेकिन मासूम सी संजना का किरदार निभाने वाली किम शर्मा ने अपने क्यूट अंदाज से खास पहचान बनाई. आइए जानते हैं कि डेब्यू से ही स्टार बनीं किम शर्मा अब कहां हैं और क्या कर रही हैं.
1/13
2/13
Published at : 22 Jan 2026 02:35 PM (IST)
Tags :Kim Sharma Mohabbatein Bollywood
बॉलीवुड
13 Photos
डेब्यू फिल्म से बनी स्टार मगर फिर थम गया करियर, जानें कहां हैं ‘मोहब्बतें’ की मासूम संजना
बॉलीवुड
13 Photos
'लाल दुपट्टे वाली' गाने से रातों-रात फेम हुई ये एक्ट्रेस, अब लाइमलाइट से कोसो दूर बीता रही है ऐसी जिंदगी
बॉलीवुड
18 Photos
साल 2026 में ये 17 नए 'के ड्रामा' देंगे एंटरटेनमेंट की जबरदस्त डोज, चेक कर लें पूरी लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
टेलीविजन
नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
क्रिकेट
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion