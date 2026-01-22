हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?

'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?

इंद्रेश कुमार ने कहा कि माघ मेला सारे देश के अंदर मनाया जाता है, कोई तीर्थ नहीं है, जहां माघ मेला न हो. बड़े धूमधाम से मनाया जाता है तो यहां भी मनाया गया. किसी ने यहां थोड़ी शरारत करने की कोशिश की.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 22 Jan 2026 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

'जहां देवताओं और मानवता का वास रहता हो, वहां शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर चलती नहीं हैं...', यह बयान राष्ट्रीय स्वयं संघ (RSS) के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार का है. माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने से मचे बवाल के बीच इंद्रेश कुमार ने यह बात कहकर हलचल मचा दी है.

उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंद्रेश कुमार पहुंचे थे, जहां उनसे पूछा गया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया है कि मौनी अमावस्या के स्नान पर उन्हें प्रयागराज के संगम में जाने से रोका जाना उनके साथ दुर्व्यवहार है. इस पर इंद्रेश कुमार ने कहा, 'कौन सा दुर्व्यवहार हुआ है. कुछ लोग कहते हैं कि सरकार और सरकारी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना उनके (शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती) स्वभाव में आ गया है इसलिए मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि कोई भी हो, कहीं भी हो, सबको शांति और सद्भाव से रहने की आजादी दे.'

इंद्रेश कुमार ने कहा, 'माघ मेला सारे देश के अंदर मनाया जाता है, कोई तीर्थ नहीं है, जहां माघ मेला न हो. बड़े धूमधाम से मनाया जाता है तो यहां भी मनाया गया. किसी ने थोड़ी शरारत करने की कोशिश की तो उसको कोई फल नहीं मिला. जहां देवताओं और मानवता का वास रहता हो, वहां शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर चलती नहीं हैं.'

18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम में स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन मेला प्रशासन ने उन्हें पालकी पर सवार होकर स्नान के लिए जाने से रोक दिया. इसके बाद शंकराचार्य के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई और शंकराचार्य इस बात से नाराज होकर धरने पर बैठ गए.

शंकराचार्य का धरना जारी है और वह मांग कर रहे हैं कि मेला प्रशासन उनसे माफी मांगे, जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी, वह आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे. उधर, मेला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए सोमवार को उन्हें नोटिस भेजा और 24 घंटे में यह साबित करने को कहा कि वह ही शंकराचार्य हैं. 

 

यह भी पढ़ें:-
'बसंत पंचमी की पूजा भी होगी और जुमे की नमाज भी', धार भोजशाला मामले में SC का बड़ा आदेश

Published at : 22 Jan 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
RSS Sangam UP NEWS PRAYAGRAJ SHANKRACHARYA RSS मोहन भागवत
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बसंत पंचमी की पूजा भी होगी और जुमे की नमाज भी', धार भोजशाला मामले में SC का बड़ा आदेश
'बसंत पंचमी की पूजा भी होगी और जुमे की नमाज भी', धार भोजशाला मामले में SC का बड़ा आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संत का स्वाभिमान उसका राष्ट्र', शंकराचार्य विवाद के बीच CM योगी आदित्यनाथ का आया पहला बयान
'संत का स्वाभिमान उसका राष्ट्र', शंकराचार्य विवाद के बीच CM योगी आदित्यनाथ का आया पहला बयान
क्रिकेट
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

Trump के बयान से Market में तूफानी तेजी | Sensex +850, Nifty उछला | Gold-Silver Crash | Paisa Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बसंत पंचमी की पूजा भी होगी और जुमे की नमाज भी', धार भोजशाला मामले में SC का बड़ा आदेश
'बसंत पंचमी की पूजा भी होगी और जुमे की नमाज भी', धार भोजशाला मामले में SC का बड़ा आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'संत का स्वाभिमान उसका राष्ट्र', शंकराचार्य विवाद के बीच CM योगी आदित्यनाथ का आया पहला बयान
'संत का स्वाभिमान उसका राष्ट्र', शंकराचार्य विवाद के बीच CM योगी आदित्यनाथ का आया पहला बयान
क्रिकेट
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
BCB की खिलाड़ियों से मीटिंग में होगा टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर फैसला, ICC वोटिंग में भी पड़ी मार!
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
हेल्थ
Hidden Signs Of Kidney Damage: सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
जनरल नॉलेज
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget