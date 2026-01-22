हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'

ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'

Sahar Shaikh News: एआईएमआईएम की युवा पार्षद सहर शेख ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी ने मैसेज किया कि हम चाहते हैं कि आप फ्यूचर में और अच्छा करें तो ये मैसेज पढ़कर दिल बहुत खुश हुआ.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Jan 2026 03:48 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में ठाणे की वार्ड नंबर-30 से AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को जीत मिली है. 25 साल की सहर शेख ने बताया कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सर का उन्हें मैसेज आया, पर्सनली वो थोड़ा व्यस्त हैं, इसलिए कॉल नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने मैसेज किया है कि आप एक बहुत ही बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं. हम चाहते हैं कि आप फ्यूचर में और अच्छा करें तो ये मैसेज पढ़कर दिल बहुत खुश हुआ. 

AIMIM कॉर्पोरेटर सहर शेख ने बताया, "सैयद इम्तियाज़ जलील सर का मुझे फ़ोन आया था और वो लोग बहुत खुश हैं. उन्होंने मुझे मेरी जीत पर मुबारकबाद दी और कहा कि हम आपके साथ हैं. जिससे मुझे AIMIM पार्टी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला. जब मुझे उनका फ़ोन आया तो मुझे बहुत खुशी हुई.'' 

लोगों की उम्मीदों पर हम खरे उतरे- सहर शेख

सहर शेख ने आगे कहा, "बेशक, लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें थी और पिछले 6-7 सालों में हम उस पर खरे भी उतरे हैं. एक हिसाब से देखा जाए तो जितने भी लोग हेल्प के लिए ऑफिस तक आते थे, मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि पहले उन्होंने अल्लाह का दरवाजा खटखटाया, फिर अल्लाह ने उनको मेरा एड्रेस दिया तब जाकर वो लोग मेरे ऑफिस तक पहुंचे हैं. मैंने किसी को नाउम्मीद नहीं किया. मुझे कभी यह कहना सही नहीं लगा कि किसी का काम नहीं हो सकता. अगर मुझसे नहीं हो पाता था तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके दूसरों के जरिए उनकी मदद की.'' 

शरद गुट की NCP हमें टिकट नहीं देना चाहती थी- सहर शेख

उन्होंने दावा करते हुए कहा, ''एनसीपी (SP) हमें टिकट नहीं देना चाहती थी. उनका कहना था कि पैनल की तरफ से दबाव था. उन्होंने बहुत ही गलत फैसला लिया और इसकी वजह से पार्टी कमजोर हो गई. मेरी भी जब उनसे पर्सनल लेवल पर भी बात हुई, बेशक हम कई सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे उनके साथ परिवार जैसे रिश्ते रहे हैं, इसलिए हमने उनसे पर्सनल लेवल पर पूछा कि अगर आप हमें अपना दोस्त बोलते हैं और हम एक करीबी रिश्ते और करीबी सर्कल का हिस्सा हैं, तो आपको हमें साफ-साफ बता देना चाहिए था कि आप हमें टिकट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ''

AIMIM की युवा पार्षद ने आगे कहा, ''उनके जवाब से समझ आ गया कि वो नहीं चाहते थे कि मैं इलेक्शन भी लड़ूं क्योंकि वो टिकट नहीं दे रहे थे तो दूसरे टिकट देने के लिए तैयार थे. उनको वो डर था कि कहीं ये दूसरी पार्टी जाकर ज्वाइन न कर ले लेकिन पूरा गेम बदल गया.'' बता दें कि पिता युनूस शेख शरद पवार गुट में रहे थे और बेटी के लिए टिकट मांगा था लेकिन जब नहीं मिला तो वो AIMIM में शामिल हो गए और बेटी जीत गई.''

और पढ़ें

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read
Published at : 22 Jan 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
Pune Municipal Corporation AIMIM MAHARASHTRA NEWS Sahar Shaikh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB; जानें पूरा मामला
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

Trump के बयान से Market में तूफानी तेजी | Sensex +850, Nifty उछला | Gold-Silver Crash | Paisa Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB; जानें पूरा मामला
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
हेल्थ
Hidden Signs Of Kidney Damage: सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
ट्रेंडिंग
जोमैटो राइडर ने जीता दिल... डिलीवरी के बीच सड़क पर भटकते पिल्ले की बचाई जान, वीडियो वायरल
जोमैटो राइडर ने जीता दिल... डिलीवरी के बीच सड़क पर भटकते पिल्ले की बचाई जान, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात
26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget