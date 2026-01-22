ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'

महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनाव में ठाणे की वार्ड नंबर-30 से AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को जीत मिली है. 25 साल की सहर शेख ने बताया कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सर का उन्हें मैसेज आया, पर्सनली वो थोड़ा व्यस्त हैं, इसलिए कॉल नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने मैसेज किया है कि आप एक बहुत ही बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं. हम चाहते हैं कि आप फ्यूचर में और अच्छा करें तो ये मैसेज पढ़कर दिल बहुत खुश हुआ.

AIMIM कॉर्पोरेटर सहर शेख ने बताया, "सैयद इम्तियाज़ जलील सर का मुझे फ़ोन आया था और वो लोग बहुत खुश हैं. उन्होंने मुझे मेरी जीत पर मुबारकबाद दी और कहा कि हम आपके साथ हैं. जिससे मुझे AIMIM पार्टी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला. जब मुझे उनका फ़ोन आया तो मुझे बहुत खुशी हुई.''

Mumbai, Maharashtra: AIMIM Corporator Sahar Shaikh says, "I felt very happy when I received their calls. Syed Imtiaz Jaleel called me, and he was very happy. He congratulated me on my victory and said, 'We are with you,' which gave me great support. Alhamdulillah, the support… pic.twitter.com/VZDu3zjD9J — IANS (@ians_india) January 21, 2026

लोगों की उम्मीदों पर हम खरे उतरे- सहर शेख

सहर शेख ने आगे कहा, "बेशक, लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें थी और पिछले 6-7 सालों में हम उस पर खरे भी उतरे हैं. एक हिसाब से देखा जाए तो जितने भी लोग हेल्प के लिए ऑफिस तक आते थे, मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि पहले उन्होंने अल्लाह का दरवाजा खटखटाया, फिर अल्लाह ने उनको मेरा एड्रेस दिया तब जाकर वो लोग मेरे ऑफिस तक पहुंचे हैं. मैंने किसी को नाउम्मीद नहीं किया. मुझे कभी यह कहना सही नहीं लगा कि किसी का काम नहीं हो सकता. अगर मुझसे नहीं हो पाता था तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके दूसरों के जरिए उनकी मदद की.''

Mumbai, Maharashtra: AIMIM Corporator Sahar Shaikh says, "Of course, people have given us immense hope, and Alhamdulillah, over the last 6–7 years, we have been able to stand strong. I believe that when people come to our office seeking help, they first knock on Allah’s door, and… pic.twitter.com/1rVMdvph7Y — IANS (@ians_india) January 21, 2026

शरद गुट की NCP हमें टिकट नहीं देना चाहती थी- सहर शेख

उन्होंने दावा करते हुए कहा, ''एनसीपी (SP) हमें टिकट नहीं देना चाहती थी. उनका कहना था कि पैनल की तरफ से दबाव था. उन्होंने बहुत ही गलत फैसला लिया और इसकी वजह से पार्टी कमजोर हो गई. मेरी भी जब उनसे पर्सनल लेवल पर भी बात हुई, बेशक हम कई सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे उनके साथ परिवार जैसे रिश्ते रहे हैं, इसलिए हमने उनसे पर्सनल लेवल पर पूछा कि अगर आप हमें अपना दोस्त बोलते हैं और हम एक करीबी रिश्ते और करीबी सर्कल का हिस्सा हैं, तो आपको हमें साफ-साफ बता देना चाहिए था कि आप हमें टिकट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ''

AIMIM की युवा पार्षद ने आगे कहा, ''उनके जवाब से समझ आ गया कि वो नहीं चाहते थे कि मैं इलेक्शन भी लड़ूं क्योंकि वो टिकट नहीं दे रहे थे तो दूसरे टिकट देने के लिए तैयार थे. उनको वो डर था कि कहीं ये दूसरी पार्टी जाकर ज्वाइन न कर ले लेकिन पूरा गेम बदल गया.'' बता दें कि पिता युनूस शेख शरद पवार गुट में रहे थे और बेटी के लिए टिकट मांगा था लेकिन जब नहीं मिला तो वो AIMIM में शामिल हो गए और बेटी जीत गई.''