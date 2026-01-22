एक्सप्लोरर
कभी म्यूजिक इंडस्ट्री में झेला था रिजेक्शन, आज कई गाने रिलीज कर चुके हैं भुवन बाम
एक वक्त था जब भुवन बाम बच्पन में म्यूजिक का शौक रखते थे जिसमें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बड़े होकर म्यूजिक उनकी पहचान बन जाएगी
जब मंजिल का पता न हो कि जाना कहां है, तब कायनात भी सारे दरवाजे खोल देती है. बस लक्ष्य पता होना चाहिए. ऐसा ही कुछ कॉमेडियन, सिंगर, संगीकार और अभिनेता भुवन बाम के साथ हुआ, जो बचपन में खुराफाती बच्चों की लिस्ट में शामिल हुआ करते थे और उन्हें क्या बनना है, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था. आज उनका नाम सबसे बड़े यूट्यूबरों के लिस्ट में शुमार है. लेकिन उन्हें ये सफलता इतनी आसानी नही मिली थी बल्कि कई बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पर चुका हैं.
Published at : 22 Jan 2026 02:09 PM (IST)
