सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
PM Svanidhi Yojana: छोटा कारोबार करने वालों के लिए सरकार की एक खास योजना चर्चा में है. इसके तहत 90 हजार की आर्थिक मदद दी जा रही है. इस योजना में किन लोगों को फायदा मिलता है जान लीजिए.
छोटा काम शुरू करने के लिए हमेशा बड़ी पूंजी जरूरी नहीं होती. लेकिन सही समय पर थोड़ी मदद मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है. देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज ही उसी कमाई से अपना काम चलाते हैं.
Published at : 22 Jan 2026 01:06 PM (IST)
