सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?

PM Svanidhi Yojana: छोटा कारोबार करने वालों के लिए सरकार की एक खास योजना चर्चा में है. इसके तहत 90 हजार की आर्थिक मदद दी जा रही है. इस योजना में किन लोगों को फायदा मिलता है जान लीजिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 22 Jan 2026 01:06 PM (IST)
छोटा काम शुरू करने के लिए हमेशा बड़ी पूंजी जरूरी नहीं होती. लेकिन सही समय पर थोड़ी मदद मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है. देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज ही उसी कमाई से अपना काम चलाते हैं.

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है. जो अपने छोटे कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं. इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि पात्र व्यक्ति सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर 90000 रुपये तक का लोन ले सकता है.
इसके लिए न किसी की गारंटी लगती है और न ही कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है. लोन की रकम सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना खासतौर पर शहरी इलाकों में काम कर रहे रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है.
Published at : 22 Jan 2026 01:06 PM (IST)
