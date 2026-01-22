सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?

इसके लिए न किसी की गारंटी लगती है और न ही कोई संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है. लोन की रकम सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना खासतौर पर शहरी इलाकों में काम कर रहे रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है.