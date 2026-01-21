एक्सप्लोरर
बॉर्डर 2 में अहम किरदार में दिखेंगे अहान शेट्टी, जानें कितने पढे़ं लिखे हैं एक्टर
देशभक्ति, वीरता और बलिदान पर आधारित बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही हैं. जिसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे दिग्गज एक्टर नजर आएंगे.
अहान शेट्टी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत एक्शन रोमांटिक फिल्म तड़प से की. इसके लिए उन्हें IIFA अवॉर्ड्स में 'बेस्ट डेब्यू एक्टर' का अवॉर्ड मिला था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पढ़ाई कहां से की है.
21 Jan 2026
