बॉर्डर 2 में अहम किरदार में दिखेंगे अहान शेट्टी, जानें कितने पढे़ं लिखे हैं एक्टर

बॉर्डर 2 में अहम किरदार में दिखेंगे अहान शेट्टी, जानें कितने पढे़ं लिखे हैं एक्टर

देशभक्ति, वीरता और बलिदान पर आधारित बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही हैं. जिसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे दिग्गज एक्टर नजर आएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jan 2026 09:45 PM (IST)
देशभक्ति, वीरता और बलिदान पर आधारित बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही हैं. जिसमें सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे दिग्गज एक्टर नजर आएंगे.

अहान शेट्टी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत एक्शन रोमांटिक फिल्म तड़प से की. इसके लिए उन्हें IIFA अवॉर्ड्स में 'बेस्ट डेब्यू एक्टर' का अवॉर्ड मिला था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पढ़ाई कहां से की है.

बॉर्डर 2 फिल्म में अहान की भूमिका काफी दमदार और अहम है.
बॉर्डर 2 फिल्म में अहान की भूमिका काफी दमदार और अहम है.
इस फिल्म में वे एक भारतीय नौसेना के बहादुर लेफ्टिनेंट कमांडर एम. एस. रावत का किरदार निभा रहे हैं.
इस फिल्म में वे एक भारतीय नौसेना के बहादुर लेफ्टिनेंट कमांडर एम. एस. रावत का किरदार निभा रहे हैं.
Published at : 21 Jan 2026 09:45 PM (IST)
Sunny Deol Border 2 Ahanshetty

बॉलीवुड फोटो गैलरी

इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Pushpa 3 में Villan Salman Khan का सामना करेंगे Allu Arjun, South और Bollywood का दमदार Combo!
Noida Engineer Death: चश्मदीद ने क्यों बदला बयान? पुलिस ने बनाया दबाव! | Yuvraj Mehta
Bahraich में फिर गरजा बुलडोजर! नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माणों किया ध्वस्त | CM Yogi | UP | Breaking
Sambhal हिंसा के गुनहगारों की खैर नहीं! Shariq Satha के घर की कुर्की का LIVE वीडियो आया सामने
Chitra Tripathi: आर-पार की जंग, 'स्वामी- सिस्टम' में भिड़ंत | Shankaracharya Controversy

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की हालत गंभीर, ICU में इलाज जारी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
हेल्थ
Cancer In Men: पुरुषों का 'साइलेंट किलर' है बिना आहट आने वाला यह कैंसर, 50 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा खतरा
पुरुषों का 'साइलेंट किलर' है बिना आहट आने वाला यह कैंसर, 50 की उम्र के बाद सबसे ज्यादा खतरा
यूटिलिटी
क्या पति और पत्नी साथ भरेंगे ITR तो ज्यादा होगी बचत, क्या बदलाव करने जा रही सरकार?
क्या पति और पत्नी साथ भरेंगे ITR तो ज्यादा होगी बचत, क्या बदलाव करने जा रही सरकार?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
