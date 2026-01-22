बॉलीवुड में जब भी विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी साथ आती है तो फैंस को कुछ हटकर और दमदार देखने को मिलता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. दोनों की नई फिल्म ‘ओ रोमियो’ ने अपने टीजर और ट्रेलर से सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी है. लेकिन कहानी से ज्यादा चर्चा इस वक्त फिल्म की स्टार कास्ट की फीस को लेकर हो रही है. आखिर किस स्टार ने कितनी मोटी रकम वसूली है? चलिए जानते हैं.