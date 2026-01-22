एक्सप्लोरर
O Romeo Cast Fees: शाहिद कपूर ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- तृप्ति से नाना पाटेकर तक को कितनी मिली फीस
O Romeo Cast Fees: शाहिद कपूर की फिल्म ‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है.इसी बीच चलिए जानते हैं इस फिल्म से किस स्टार ने कितनी रकम वसूली है.
शाहिद कपूर एक बार फिर अपने दमदार अंदाज़ से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म ‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट के साथ-साथ अब इसकी फीस को लेकर भी खूब बातें हो रही हैं.
1/8
2/8
Published at : 22 Jan 2026 02:28 PM (IST)
बॉलीवुड
13 Photos
'लाल दुपट्टे वाली' गाने से रातों-रात फेम हुई ये एक्ट्रेस, अब लाइमलाइट से कोसो दूर बीता रही है ऐसी जिंदगी
बॉलीवुड
18 Photos
साल 2026 में ये 17 नए 'के ड्रामा' देंगे एंटरटेनमेंट की जबरदस्त डोज, चेक कर लें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में अनारकली सूट पहन तृप्ति डिमरी ने ढाया कहर, सादगीभरे अंदाज से लूटी लाइमलाइट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट सब बैन, इस राज्य ने लिया चौंकाने वाला फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान साथ छोड़ दें तो दो टके की पार्टी रह जाएगी', सपा पर जमकर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
टेलीविजन
नागिन के इस दुश्मन ने लगाया था सलमान खान पर करियर बर्बाद करने का आरोप, अब कही ये बात
क्रिकेट
क्या क्रिकेट में बैन है नंबर 69? क्या विवाद है, जानिए
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion