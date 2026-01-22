धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. फिल्म अभी भी थिएटर में लगी है और कमाई कर रही है. इसी बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर भी चर्चा है. आइए जानते हैं फिल्म को ओटीटी पर कब और कहां देख सकते हैं.

ओटीटी पर कहां देख सकेंगे धुरंधर?

लेटेस्ट बज के मुताबिक, ब्लॉकबस्टर थिएट्रिकल रन के 2 महीने बाद फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. फिल्म 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. Sacnilk के मुताबिक, इसे बहुत फायदेमंद राइट्स डील में से एक बताया जा रहा है. धुरंधर कथित तौर पर 30 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है. नेटफ्लिक्स ने धुरंधर के दोनों पार्ट के स्ट्रीमिंग राइट्स लिए हैं. दोनों फिल्मों की डील 130 करोड़ की तय हुई है. डिजिटल स्पेस में ये रणवीर सिंह के लिए करियर का बेस्ट बेंचमार्क साबित हुआ है.

बता दें कि धुरंधर को आदित्य धर ने बनाया है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन जैसे स्टार्स हैं. सारा अर्जुन फीमेल एक्ट्रेस के रोल में है. फिल्म ने 48 दिनों में दुनिभार में 1340 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 883.80 करोड़ का बिजनेस किया. इस फिल्म की स्टोरीलाइन से लेकर म्यूजिक तक सबकुछ हिट रहा. फिल्म में अक्षय खन्ना छा गए. वो रहमान डकैत के रोल में थे और उनकी एक्टिंग-डांसिंग के लोग फैन हो गए.

फिल्म का सेकंड पार्ट भी रिलीज होना है. सेकंड पार्ट 19 मार्च को रिलीज होगा. धुरंधर के एंड क्रेडिट में ही सेकंड पार्ट का टीजर दिखाया गया था. जल्द ही ये टीजर डिजिटली भी रिलीज होगा. इस टीजर को ए सर्टिफिकेट मिला है. वहीं सेकंड पार्ट का टाइटल 'धुरंधर द रिवेंज' है. सेकंड पार्ट को लेकर हर तरफ चर्चा है. आदित्य धर ही इसे बना रहे हैं. फिल्म का यश की टॉक्सिक से क्लैश होगा.