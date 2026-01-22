अगर आप के-ड्रामा देखने के शौकीन हैं तो साल 2026 आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है. नेटफ्लिक्स ने साल 2026 के लिए 17 नए कोरियन ड्रामा ऑफिशियल तौर पर अनाउंस कर दिए हैं. इस लिस्ट में रोमांस, थ्रिलर, एक्शन और इमोशन्स का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलेगा. खास बात ये है कि ये सभी ड्रामा नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज होंगे.