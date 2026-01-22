हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी

पाकिस्तान को मिला 'काले सोने' का खजाना, एक महीने में तीसरी बड़ी खोज, क्या मुनीर के देश से मिटेगी भुखमरी

Pakistan Black Gold Discovery: पाकिस्तान ने एक महीने में तीसरी बड़ी खोज की है और इस बार उसके हाथ काला सोना लगा है. इसकी मदद से पाकिस्तान की गरीबी खत्म हो सकती है और कर्ज भी उतर सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 22 Jan 2026 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान की सरकारी तेल कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (OGDCL) ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में तेल और गैस के नए भंडार की खोज की घोषणा की है. यह खोज Baragzai X-01 (Slant) नाम के एक्सप्लोरेटरी कुएं से हुई है. यह एक महीने के अंदर तीसरी खोज है, जिससे पाकिस्तान के घरेलू तेल उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

रोजाना हजारों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन

इस कुएं को 30 दिसंबर 2024 को खोदा गया था. फिर समाना सुक और शिनावरी फॉर्मेशन से केस्ड होल ड्रिल सिस्टम के जरिए टेस्ट किया गया. टेस्ट के नतीजे में रोजाना 3100 बैरल कच्चा तेल और 8.15 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का उत्पादन सामने आया है. यह 32/64 इंच चोक साइज पर 3010 पाउंड प्रति वर्ग इंच के वेलहेड फ्लोइंग प्रेशर के साथ हो रहा है.

तेल और गैस के उत्पादन में पाकिस्तान को बढ़त

यह एक महीने के अंदर तीसरी खोज है और इन तीनों खोजों से मिलाकर पाकिस्तान के घरेलू तेल उत्पादन में कुल 9480 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है. यह देश के मौजूदा उत्पादन (लगभग 66,000 बैरल प्रतिदिन) का करीब 14.5 प्रतिशत है. इसके अलावा गैस उत्पादन में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है. OGDCL ने यह जानकारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देकर दी है. इस प्रोजेक्ट में OGDCL का 65 प्रतिशत शेयर है, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड (PPL) का 30 प्रतिशत और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (GHPL) का 5 प्रतिशत कैरिड इंटरेस्ट है.

पाकिस्तान के लिए यह खोज जरूरी क्यों है?

पाकिस्तान ऊर्जा संकट और आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है. महंगे आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार घरेलू तेल-गैस उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है. OGDCL का कहना है कि यह खोज घरेलू संसाधनों से ऊर्जा की सप्लाई और डिमांड के बीच का फर्क कम करेगी और देश के हाइड्रोकार्बन रिजर्व बढ़ाएगी. पिछले साल सरकार ने 5 नए एक्सप्लोरेशन डील साइन किए. नवंबर 2025 में 40 ऑफशोर ब्लॉकों की नीलामी हुई, जहां 4 कंसोर्टिया से 23 बोलियां आईं. शुरुआती निवेश 8 करोड़ डॉलर का करार हुआ, जो आगे चलकर 1 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.

Published at : 22 Jan 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Pakistan Asim Muneer Pakistan Oil Discovery Pakistan Gas Discovery OGDCL GHPL PPL Baragzai X-01
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB; जानें पूरा मामला
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
Advertisement

वीडियोज

Trump के बयान से Market में तूफानी तेजी | Sensex +850, Nifty उछला | Gold-Silver Crash | Paisa Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Greenland | Prayagraj | RSS | Delhi Weather Update | T20
Delhi News : दिल्ली के मंगोलपुरी में बदमाशों ने चाकू से गोदकर कर दी हत्या, लोग देखते रहे
Magh Mela 2026 : Swami Avimukteshwaranand से हो रही बदले की राजनीति ?। Pramod Krishnam
Andhra Pradesh में भीषण सड़क हादसा, बस और कंटेनर की जोरदार टक्कर | Fire News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
महाराष्ट्र
ठाणे: AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहुत ही...'
AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, 'आप बहादुर बाप की बेटी'
क्रिकेट
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB; जानें पूरा मामला
मैच फिक्सिंग में सने बांग्लादेश के हाथ, टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच मुंह दिखाने लायक नहीं रहा BCB
इंडिया
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
नितिन नवीन बनाने लगे युवा टीम, उम्र सीमा तय, 35 और 32 से कम वालों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
हेल्थ
Hidden Signs Of Kidney Damage: सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
सिर्फ पुरुषों में दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
ट्रेंडिंग
जोमैटो राइडर ने जीता दिल... डिलीवरी के बीच सड़क पर भटकते पिल्ले की बचाई जान, वीडियो वायरल
जोमैटो राइडर ने जीता दिल... डिलीवरी के बीच सड़क पर भटकते पिल्ले की बचाई जान, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात
26 जनवरी की मुख्य परेड से कितनी अलग होती है फुल ड्रेस रिहर्सल? जानें हर बात
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget