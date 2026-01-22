पाकिस्तान की सरकारी तेल कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (OGDCL) ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में तेल और गैस के नए भंडार की खोज की घोषणा की है. यह खोज Baragzai X-01 (Slant) नाम के एक्सप्लोरेटरी कुएं से हुई है. यह एक महीने के अंदर तीसरी खोज है, जिससे पाकिस्तान के घरेलू तेल उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.

रोजाना हजारों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन

इस कुएं को 30 दिसंबर 2024 को खोदा गया था. फिर समाना सुक और शिनावरी फॉर्मेशन से केस्ड होल ड्रिल सिस्टम के जरिए टेस्ट किया गया. टेस्ट के नतीजे में रोजाना 3100 बैरल कच्चा तेल और 8.15 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का उत्पादन सामने आया है. यह 32/64 इंच चोक साइज पर 3010 पाउंड प्रति वर्ग इंच के वेलहेड फ्लोइंग प्रेशर के साथ हो रहा है.

तेल और गैस के उत्पादन में पाकिस्तान को बढ़त

यह एक महीने के अंदर तीसरी खोज है और इन तीनों खोजों से मिलाकर पाकिस्तान के घरेलू तेल उत्पादन में कुल 9480 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है. यह देश के मौजूदा उत्पादन (लगभग 66,000 बैरल प्रतिदिन) का करीब 14.5 प्रतिशत है. इसके अलावा गैस उत्पादन में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है. OGDCL ने यह जानकारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देकर दी है. इस प्रोजेक्ट में OGDCL का 65 प्रतिशत शेयर है, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड (PPL) का 30 प्रतिशत और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (GHPL) का 5 प्रतिशत कैरिड इंटरेस्ट है.

पाकिस्तान के लिए यह खोज जरूरी क्यों है?

पाकिस्तान ऊर्जा संकट और आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है. महंगे आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार घरेलू तेल-गैस उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है. OGDCL का कहना है कि यह खोज घरेलू संसाधनों से ऊर्जा की सप्लाई और डिमांड के बीच का फर्क कम करेगी और देश के हाइड्रोकार्बन रिजर्व बढ़ाएगी. पिछले साल सरकार ने 5 नए एक्सप्लोरेशन डील साइन किए. नवंबर 2025 में 40 ऑफशोर ब्लॉकों की नीलामी हुई, जहां 4 कंसोर्टिया से 23 बोलियां आईं. शुरुआती निवेश 8 करोड़ डॉलर का करार हुआ, जो आगे चलकर 1 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.