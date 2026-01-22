हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्ट्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- सूर्यकुमार यादव पर करूंगी 500 करोड़ की मानहानि का केस; जानें क्या है पूरा मामला

एक्ट्रेस ने कर दिया बड़ा दावा, कहा- सूर्यकुमार यादव पर करूंगी 500 करोड़ की मानहानि का केस; जानें क्या है पूरा मामला

Khushi Mukherjee on Suryakumar Yadav: एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने कहा कि अगर सूर्यकुमार यादव केस हारते हैं, तो वह उनके खिलाफ 500 करोड़ रुपये की मानहानि का केस करेंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 22 Jan 2026 04:42 PM (IST)
भारत के टी20 कप्तान सू्र्यकुमार यादव और एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है. अब एक्ट्रेस की तरफ से दावा करते हुए कहा गया कि अगर सूर्यकुमार मानहानि का केस हारते हैं, तो वह उनके खिलाफ 500 करोड़ रुपये की मानहानि का केस करेंगी. आपको बता दें कि सूर्या और खुशी के बीच इस विवाद की शुरुआत एक बयान से हुई थी. 

दरअसल खुशी मुखर्जी ने अपने एक बयान में कहा था कि सू्र्यकुमार यादव उनसे बात किया करते थे. हालांकि अब खुशी अपने बयान से कुछ पलटती हुई दिखाई दीं. अब उनका कहना है कि भारतीय क्रिकेटर से उनकी बात फ्रेंडली मैनर में होती थी. खुशी ने इस बात पर काफी जोर दिया कि उनकी और सूर्यकुमार यादव के बीच होने वाली बातचीत में कुछ गलत नहीं था. सिर्फ दोस्त के तौर पर बात होती थी. 

खुशी मुखर्जी पर हुआ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का केस 

बता दें कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने सूर्यकुमार यादव वाले बयान पर खुशी मुखर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहासि का केस दायर किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, खुशी ने कहा कि उनका मकसद किसी को डिफेम करने का नहीं था. इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है, वो उसे जानती भी नहीं हैं. बाकी खुशी ने यह भी साफ किया उन्हें अब तक किसी भी तरह का कोई लीगल नोटिस नहीं मिला है. 

मानहानि का कैस करने जैसा कोई बात नहीं

इंस्टैंट बॉलीवुड से बात करते हुए खुशी ने कहा था कि उनके मुंह से बात निकल गई थी. उनकी बात को खींचा जा रहा है. बात शायद मुंह से नहीं निकलनी थी, लेकिन इसमें मानहानि जैसी कोई बात नहीं थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि यह बात आगे कहां तक जाती है. 

सूर्यकुमार यादव टी20 वर्ल्ड कप में संभालेंगे भारत की कमान

गौरतलब है कि सूर्यकुमार यादव को 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है. यह पहला मौका है कि जब सूर्या को टी20 विश्व कप में भारत की कमान सौंपी गई है. इससे पहले भी वह भारत के लिए टी20 विश्व कप खेल चुके हैं.

Published at : 22 Jan 2026 04:32 PM (IST)
