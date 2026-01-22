'लाल दुपट्टे वाली' गाने से रातों-रात फेम हुई ये एक्ट्रेस, अब लाइमलाइट से कोसो दूर बीता रही है ऐसी जिंदगी

'आंखें' फिल्म में 'लाल दुपट्टे वाली' गाने से रातों-रात सुपरस्टार बनने वाली एक्ट्रेस को कौन नहीं जानता? जी हां, बात हो रही है रितु शिवपुरी की जिन्होंने कई फिल्मों के साथ-साथ टीवी शोज में भी अपना एक्टिंग का जादू दिखाया लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद अब वो कहां हैं.