'लाल दुपट्टे वाली' गाने से रातों-रात फेम हुई ये एक्ट्रेस, अब लाइमलाइट से कोसो दूर बीता रही है ऐसी जिंदगी
Birthday Special: एक्ट्रेस रितु शिवपुरी को कौन नहीं जानता था. 'लाल दुपट्टे वाली' गाने से रातों-रात फेमस हुईं रितु शिवपुरी आज बॉलीवुड की लाइमलाइट से दूर हैं. जानिए अब वो कहां हैं और क्या कर रही हैं.
रितु शिवपुरी वो एक्ट्रेस थी जो 'लाल दुपट्टे वाली' गाने से रातों-रात फेमस हो गई थी लेकिन आज वो बॉलीवुड की लाइमलाइट से बहुत दूर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अब कहां हैं और किस नए मुकाम पर हैं? उनकी ये नई जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं है.
Published at : 22 Jan 2026 02:14 PM (IST)
