एक्सप्लोरर
ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में अनारकली सूट पहन तृप्ति डिमरी ने ढाया कहर, सादगीभरे अंदाज से लूटी लाइमलाइट
एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के लुक्स खूब वायरल रहते हैं. एक्ट्रेस का अंदाज, फैशन सेंस पसंद आता है. अब ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में एक्ट्रेस कमाल लग रही थीं.
ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में तृप्ति ने अपने लुक्स से कहर ढाया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
1/7
2/7
Published at : 21 Jan 2026 09:21 PM (IST)
Tags :TRIPTI DIMRI O Romeo
बॉलीवुड
7 Photos
ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में अनारकली सूट पहन तृप्ति डिमरी ने ढाया कहर, सादगीभरे अंदाज से लूटी लाइमलाइट
बॉलीवुड
10 Photos
शाहरुख-सलमान नहीं ये साउथ का स्टार बन नंबर 1 हीरो, जानें- मोस्ट पॉपुलर एक्टर की लिस्ट
बॉलीवुड
10 Photos
एक साल जिसने सब कुछ बदल दिया, प्रियंका चोपड़ा ने याद किए 2016 के सबसे बड़े अचीवमेंट्स
बॉलीवुड
7 Photos
44 की उम्र में बेहद फिट हैं शाहिद कपूर, जानिए क्या है एक्टर का वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
मध्य प्रदेश
दादा बने शिवराज सिंह चौहान, पोती की कान में पढ़ा गायत्री मंत्र, शेयर किया वीडियो
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में अनारकली सूट पहन तृप्ति डिमरी ने ढाया कहर, सादगीभरे अंदाज से लूटी लाइमलाइट
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion