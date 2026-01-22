नेहा धूपिया ने बताया फिट रहने का राज, कहां- 'रोज की छोटी-छोटी आदतों पर दें ध्यान'

सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट बॉडी और तुरंत रिजल्ट देने वाले दावे लोगों पर बिना जाने दबाव बना देते हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने आईएएनएस से बातचीत में वेलनेस को लेकर अपनी अलग सोच रखी है.