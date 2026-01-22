हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नेहा धूपिया ने बताया फिट रहने का राज, कहां- 'रोज की छोटी-छोटी आदतों पर दें ध्यान'

नेहा धूपिया ने बताया फिट रहने का राज, कहां- 'रोज की छोटी-छोटी आदतों पर दें ध्यान'

Fitness and Wellness: बॉलीवुड हसीनाएं अकसर फिटनेस को लेकर अपनी राय देती रहते है. हाल ही में नेहा धूपिया ने भी अपनी राय सामने रखी हैं. आइऐ जानते है उनका क्या कहना है

By : आईएएनएस  | Updated at : 22 Jan 2026 02:34 PM (IST)
Fitness and Wellness: बॉलीवुड हसीनाएं अकसर फिटनेस को लेकर अपनी राय देती रहते है. हाल ही में नेहा धूपिया ने भी अपनी राय सामने रखी हैं. आइऐ जानते है उनका क्या कहना है

आजकल फिटनेस और वेलनेस को लेकर लोग तेजी से बदलते ट्रेंड्स और सोशल मीडिया के दावों में उलझ जाते हैं. ऐसे में नेहा धूपिया ने सेहत को लेकर एक आसान और टिकाऊ सोच सामने रखी है जो रोज की आदतों पर भरोसा करने की सलाह देती है.

आजकल फिटनेस और वेलनेस के नाम पर हर रोज कोई न कोई नया ट्रेंड, डाइट या चैलेंज सामने आ जाता है. ऐसे में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सही क्या है और गलत क्या.
आजकल फिटनेस और वेलनेस के नाम पर हर रोज कोई न कोई नया ट्रेंड, डाइट या चैलेंज सामने आ जाता है. ऐसे में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर सही क्या है और गलत क्या.
सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट बॉडी और तुरंत रिजल्ट देने वाले दावे लोगों पर बिना जाने दबाव बना देते हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने आईएएनएस से बातचीत में वेलनेस को लेकर अपनी अलग सोच रखी है.
सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट बॉडी और तुरंत रिजल्ट देने वाले दावे लोगों पर बिना जाने दबाव बना देते हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने आईएएनएस से बातचीत में वेलनेस को लेकर अपनी अलग सोच रखी है.
Neha Dhupia Healthy Lifestyle Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

