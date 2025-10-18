सनी देओल के पास हैं सबसे धांसू सीक्वल फिल्में, अगले 3 साल तक गदर मचाएंगे 'जाट' एक्टर

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. यह फिल्म दो हिस्सों में रिलीज की जाएगी. पहला भाग 2026 में और दूसरा भाग 2027 में रिलीज किया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इसमें सनी देओल भी बेहद अहम रोल में दिखने वाले हैं.