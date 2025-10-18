हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसनी देओल के पास हैं सबसे धांसू सीक्वल फिल्में, अगले 3 साल तक गदर मचाएंगे 'जाट' एक्टर

सनी देओल के पास हैं सबसे धांसू सीक्वल फिल्में, अगले 3 साल तक गदर मचाएंगे 'जाट' एक्टर

Sunny Deol Biggest Sequels List: सनी देओल की मच अवेटेड सीक्वल फिल्में अगले साल उनके फैंस के लिए जबरदस्त उत्साह लाएंगी और बॉक्स ऑफिस पर नया धमाका करेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 08:12 PM (IST)
Sunny Deol Biggest Sequels List: सनी देओल की मच अवेटेड सीक्वल फिल्में अगले साल उनके फैंस के लिए जबरदस्त उत्साह लाएंगी और बॉक्स ऑफिस पर नया धमाका करेंगी.

सनी देओल के पास हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी सीक्वल फिल्में, जो उनके फैंस के लिए अगले सालों में सबसे बड़ा एक्साइटमेंट होंगी. आने वाले साल में सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे और गदर काटने का नया रिकॉर्ड बनाएंगे.

1/7
सनी देओल बॉलीवुड के बड़े एक्शन हीरो के रूप में जाने जाते हैं और उनके फैंस हमेशा उनकी हर नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं.अगले सालों में उनकी बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी सीक्वल फिल्में आने वाली हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी.
सनी देओल बॉलीवुड के बड़े एक्शन हीरो के रूप में जाने जाते हैं और उनके फैंस हमेशा उनकी हर नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं.अगले सालों में उनकी बॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी सीक्वल फिल्में आने वाली हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी.
2/7
सनी देओल की फिल्मों में हमेशा एक अलग ही लेवल का अंदाज होता है, जिसकी वजह से दर्शक उन्हें काफी पसंद करते हैं. तो आईए जानते है उनके अपकमिंग सीक्वल फिल्मों के बारे में
सनी देओल की फिल्मों में हमेशा एक अलग ही लेवल का अंदाज होता है, जिसकी वजह से दर्शक उन्हें काफी पसंद करते हैं. तो आईए जानते है उनके अपकमिंग सीक्वल फिल्मों के बारे में
3/7
'जाट 2' की घोषणा हाल ही में हुई है. पहली 'जाट' फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी. इसमें सनी देओल मुख्य रोल में हैं और इसे गोपीचंद मालिनेनी ने डायरेक्ट किया है. दूसरे भाग में ज्यादा एक्शन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा.
'जाट 2' की घोषणा हाल ही में हुई है. पहली 'जाट' फिल्म 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी. इसमें सनी देओल मुख्य रोल में हैं और इसे गोपीचंद मालिनेनी ने डायरेक्ट किया है. दूसरे भाग में ज्यादा एक्शन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा.
4/7
'बॉर्डर 2' फिल्म 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी जिसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. मुख्य स्टार्स में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी शामिल हैं. ये फिल्म कहर बरपा सकती है.
'बॉर्डर 2' फिल्म 22 जनवरी 2026 को रिलीज होगी जिसे अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. मुख्य स्टार्स में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी शामिल हैं. ये फिल्म कहर बरपा सकती है.
5/7
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. यह फिल्म दो हिस्सों में रिलीज की जाएगी. पहला भाग 2026 में और दूसरा भाग 2027 में रिलीज किया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इसमें सनी देओल भी बेहद अहम रोल में दिखने वाले हैं.
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्मों में से एक बन गई है. यह फिल्म दो हिस्सों में रिलीज की जाएगी. पहला भाग 2026 में और दूसरा भाग 2027 में रिलीज किया जाएगा, जिसकी जानकारी खुद फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इसमें सनी देओल भी बेहद अहम रोल में दिखने वाले हैं.
6/7
डायरेक्टर अनिल शर्मा के मुताबिक 'अपने 2' में सनी देओल और बॉबी देओल मुख्य रोल में होंगे और स्क्रिप्ट तैयार है. हालांकि, इसकी शूटिंग और रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं है.
डायरेक्टर अनिल शर्मा के मुताबिक 'अपने 2' में सनी देओल और बॉबी देओल मुख्य रोल में होंगे और स्क्रिप्ट तैयार है. हालांकि, इसकी शूटिंग और रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं है.
7/7
फैंस के लिए यह साल खास होने वाला है क्योंकि सनी देओल की फिल्मों का जादू एक बार फिर देखने को मिलेगा. उनके पास आने वाले साल में कई बड़ी सीक्वल फिल्में हैं, और यह निश्चित है कि सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर गजब का प्रदर्शन करेंगे और अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होंगे.
फैंस के लिए यह साल खास होने वाला है क्योंकि सनी देओल की फिल्मों का जादू एक बार फिर देखने को मिलेगा. उनके पास आने वाले साल में कई बड़ी सीक्वल फिल्में हैं, और यह निश्चित है कि सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर गजब का प्रदर्शन करेंगे और अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब होंगे.
Published at : 18 Oct 2025 08:06 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Border 2 Jaat 2

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बॉलीवुड
70 के दशक में रिलीज हुई थीं 10 सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स फिल्में, सभी हैं एक से बढ़कर एक
70 के दशक में रिलीज हुई थीं 10 सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स फिल्में, सभी हैं एक से बढ़कर एक
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
फूड
दिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
दिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
हेल्थ
क्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह
क्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget