एक्सप्लोरर
सनी देओल के पास हैं सबसे धांसू सीक्वल फिल्में, अगले 3 साल तक गदर मचाएंगे 'जाट' एक्टर
Sunny Deol Biggest Sequels List: सनी देओल की मच अवेटेड सीक्वल फिल्में अगले साल उनके फैंस के लिए जबरदस्त उत्साह लाएंगी और बॉक्स ऑफिस पर नया धमाका करेंगी.
सनी देओल के पास हैं बॉलीवुड की सबसे बड़ी सीक्वल फिल्में, जो उनके फैंस के लिए अगले सालों में सबसे बड़ा एक्साइटमेंट होंगी. आने वाले साल में सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगे और गदर काटने का नया रिकॉर्ड बनाएंगे.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 18 Oct 2025 08:06 PM (IST)
Tags :Sunny Deol Border 2 Jaat 2
बॉलीवुड
7 Photos
सनी देओल के पास हैं सबसे धांसू सीक्वल फिल्में, अगले 3 साल तक गदर मचाएंगे 'जाट' एक्टर
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' के सबसे अमीर एक्टर न तो आयुष्मान न ही रश्मिका, नवाजुुद्दीन के पास है सबसे ज्यादा पैसा
बॉलीवुड
5 Photos
सलमान का परिवार इतने सालों में कितना बदला? कई करीबी हुए दूर तो नए मेंबर्स की हुई एंट्री
बॉलीवुड
7 Photos
इस दिवाली फैमिली संग OTT पर जरूर देखें ये 7 फिल्में, त्योहार का मजा हो जाएगा दोगुना
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे? मैच टाइमिंग समेत जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
सनी देओल के पास हैं सबसे धांसू सीक्वल फिल्में, अगले 3 साल तक गदर मचाएंगे 'जाट' एक्टर
बॉलीवुड
7 Photos
'थामा' के सबसे अमीर एक्टर न तो आयुष्मान न ही रश्मिका, नवाजुुद्दीन के पास है सबसे ज्यादा पैसा
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion