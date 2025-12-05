एक्सप्लोरर
ब्लैक साड़ी पहन सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, टर्टल नेक ब्लाउज में दिखा क्लासी लुक|
Sonam Kapoor Flaunts Baby Bump: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. इस बीच एक्ट्रेस का क्लासी लुक देखने को मिला है. लेटेस्ट फोटज में सोनम साड़ी में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. इन दिनों सोनम प्रेग्नेंट हैं और इस दौरान भी वो अपने क्लासी लुक्स से सभी का ध्यान खीच रही हैं.
Published at : 05 Dec 2025 10:09 PM (IST)
ब्लैक साड़ी पहन सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, टर्टल नेक ब्लाउज में दिखा क्लासी लुक|
