हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक साड़ी पहन सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, टर्टल नेक ब्लाउज में दिखा क्लासी लुक|

ब्लैक साड़ी पहन सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, टर्टल नेक ब्लाउज में दिखा क्लासी लुक|

Sonam Kapoor Flaunts Baby Bump: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. इस बीच एक्ट्रेस का क्लासी लुक देखने को मिला है. लेटेस्ट फोटज में सोनम साड़ी में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 05 Dec 2025 10:21 PM (IST)
Sonam Kapoor Flaunts Baby Bump: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. इस बीच एक्ट्रेस का क्लासी लुक देखने को मिला है. लेटेस्ट फोटज में सोनम साड़ी में बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. इन दिनों सोनम प्रेग्नेंट हैं और इस दौरान भी वो अपने क्लासी लुक्स से सभी का ध्यान खीच रही हैं.

1/8
सोनम कपूर की बहन और स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं. इनमें उनका क्लासी अवतार देखने को मिल रहा है.
सोनम कपूर की बहन और स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं. इनमें उनका क्लासी अवतार देखने को मिल रहा है.
2/8
अबू जानी संदीप खोसला और स्वदेश इंडिया की डिजाइन की हुई इस ब्लैक ब्रोक्रेड साड़ी में सोनम बला की हसीन दिख रही हैं.
अबू जानी संदीप खोसला और स्वदेश इंडिया की डिजाइन की हुई इस ब्लैक ब्रोक्रेड साड़ी में सोनम बला की हसीन दिख रही हैं.
3/8
बेज-गोल्ड और सिल्वर जरदोजी बॉर्डर वाली इस बनारसी साड़ी को सोनम ने टर्टल नेक फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है.
बेज-गोल्ड और सिल्वर जरदोजी बॉर्डर वाली इस बनारसी साड़ी को सोनम ने टर्टल नेक फुल स्लीव्स ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है.
4/8
इसके साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग गोल्ड नेकलेस और झूमके पेयर किए जो उनके लुक को कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे.
इसके साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग गोल्ड नेकलेस और झूमके पेयर किए जो उनके लुक को कॉम्प्लिमेंट कर रहे थे.
5/8
स्लीक बन हेयरस्टाइल और स्मोकी आई मेकअप के साथ सोनम ने अपना लुक पूरा किया है. ब्राउन शेड की लिपस्टिक उनके ओवर ऑल लुक को ग्रेसफुल बना रही है.
स्लीक बन हेयरस्टाइल और स्मोकी आई मेकअप के साथ सोनम ने अपना लुक पूरा किया है. ब्राउन शेड की लिपस्टिक उनके ओवर ऑल लुक को ग्रेसफुल बना रही है.
6/8
इस दौरान एक्ट्रेस हाथों में गोल्डन क्लच कैरी करती दिखाई दीं. डाइट सब्या की मानें तो ये क्लच रियल गोल्ड का बना हुआ है.
इस दौरान एक्ट्रेस हाथों में गोल्डन क्लच कैरी करती दिखाई दीं. डाइट सब्या की मानें तो ये क्लच रियल गोल्ड का बना हुआ है.
7/8
फोटोज में सोनम जमकर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. हर फोटो में उनका रॉयल अंदाज देखने को मिला.
फोटोज में सोनम जमकर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. हर फोटो में उनका रॉयल अंदाज देखने को मिला.
8/8
सोनम की इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'गॉडेस मामा.' दूसरे फैन ने कहा- 'स्टनिंग.'
सोनम की इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने लिखा- 'गॉडेस मामा.' दूसरे फैन ने कहा- 'स्टनिंग.'
Published at : 05 Dec 2025 10:09 PM (IST)
Tags :
Sonam Kapoor Sonam Kapoor Pregnancy Sonam Kapoor Pics

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
इंडिया
Indigo Flight Crisis Live Updates LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indigo की फ्लाइट कैंसिल होते ही आसमान छूने लगे हवाई सफर के टिकटों का दाम । Breaking News
वरिष्ठ पत्रकारों ने समझा दिया कि पुतिन के दौरे से भारत को कितना मिलेगा फायदा ? । Putin India
Indigo की अबतक 550 से ज्यादा फ्लाइट हुई कैंसिल, गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर मचाया हंगामा
पीएम मोदी और पुतिन के बीच चली ढाई घंटे की बात में क्या चर्चा हुई ?। Breaking News
PM Modi और Putin के इस प्लान से भारत बन जाएगा सर्वशक्तिमान । Putin India Visit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
कौन हैं शिप्रा शर्मा? कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय संग लिए सात फेरे, 3 घंटे चली विवाह की रस्म
इंडिया
Indigo Flight Crisis Live Updates LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
LIVE: इंडिगो के हालात कब तक होंगे सामान्य? एयरलाइन के CEO ने दिया जवाब; सरकार ने जांच के लिए बनाई कमेटी
क्रिकेट
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
गौतम गंभीर पर भड़के रविचंद्रन अश्विन, ये ऑलराउंडर है वजह; कहा- वो खुद की पहचान...
ओटीटी
नेटफ्लिक्स ने उसे बहुत महंगे दामों में खरीद लिया है जिसकी फिल्में आप सैकड़ों बार देख चुके होंगे
नेटफ्लिक्स ने उसे बहुत महंगे दामों में खरीद लिया है जिसकी फिल्में आप सैकड़ों बार देख चुके होंगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
यूटिलिटी
1 दिसंबर से नहीं आ रही पेंशन तो क्या करें, कैसे दोबारा मिलने लगेगा पैसा?
1 दिसंबर से नहीं आ रही पेंशन तो क्या करें, कैसे दोबारा मिलने लगेगा पैसा?
हेल्थ
Pesticides In Fruits: सर्दियों में आने वाली इन सब्जियों को खाने से हो रहा कैंसर, इस देश ने जारी कर दी चेतावनी
सर्दियों में आने वाली इन सब्जियों को खाने से हो रहा कैंसर, इस देश ने जारी कर दी चेतावनी
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget