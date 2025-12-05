हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसोनम बाजवा की अदा की 10 तस्वीरें, बला की खूबसूरत हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' की अदा, यूं ही नहीं दिल हार बैठे थे विक्रमादित्य

सोनम बाजवा की अदा की 10 तस्वीरें, बला की खूबसूरत हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' की अदा, यूं ही नहीं दिल हार बैठे थे विक्रमादित्य

'एक दीवाने की दीवानियत' में अदा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सोनम बाजवा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सोनम आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 07:03 PM (IST)
'एक दीवाने की दीवानियत' में अदा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सोनम बाजवा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सोनम आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल है.

सोनम बाजवा इन दिनों 'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं. इस फिल्म में दर्शकों ने उनकी एक्टिंग के साथ-साथ उनकी खूबसूरती को भी खूब सराहा है.

1/10
'एक दीवाने की दीवानियत' की सफलता के बाद से सोनम बाजवा की हर तरफ चर्चा हो रही है. एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस को लेकर भी खूब लाइमलाइट बटोरती हैं.
'एक दीवाने की दीवानियत' की सफलता के बाद से सोनम बाजवा की हर तरफ चर्चा हो रही है. एक्टिंग के अलावा एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस को लेकर भी खूब लाइमलाइट बटोरती हैं.
2/10
अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर सोनम बाजवा ने इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. वो अपनी एक्टिंग, पर्सनालिटी और स्टाइल को लेकर चर्चा बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं.
अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर सोनम बाजवा ने इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. वो अपनी एक्टिंग, पर्सनालिटी और स्टाइल को लेकर चर्चा बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं.
3/10
'एक दीवाने की दीवानियत' के अलावा सोनम बाजवा को हाउसफुल 5 और बागी 4 जैसी फिल्मों में भी देखा जा चुका है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सोनम ने बताया था कि उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्में ठुकरा दी थीं.
'एक दीवाने की दीवानियत' के अलावा सोनम बाजवा को हाउसफुल 5 और बागी 4 जैसी फिल्मों में भी देखा जा चुका है. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सोनम ने बताया था कि उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्में ठुकरा दी थीं.
4/10
सोनम बाजवा ने कहा कि उन्हें आज भी इस बात का पछतावा है. उन्होंने बताया कि उस दौरान उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके कैरेक्टर को देख लोग कैसा रिएक्शन देंगे.
सोनम बाजवा ने कहा कि उन्हें आज भी इस बात का पछतावा है. उन्होंने बताया कि उस दौरान उन्हें समझ नहीं आता था कि उनके कैरेक्टर को देख लोग कैसा रिएक्शन देंगे.
5/10
सोनम बाजवा ने फिल्म कम्पैनियन को बताया.'मैंने कई बॉलीवुड फिल्मों को मना कर दिया. मुझे लग रहा था कि क्या पंजाब में लोग इसे पसंद करेंगे. मैं सोच रही थी मेरे परिवार के लोग मेरी फिल्में देखेंगे.
सोनम बाजवा ने फिल्म कम्पैनियन को बताया.'मैंने कई बॉलीवुड फिल्मों को मना कर दिया. मुझे लग रहा था कि क्या पंजाब में लोग इसे पसंद करेंगे. मैं सोच रही थी मेरे परिवार के लोग मेरी फिल्में देखेंगे.
6/10
सोनम ने कहा कि फिल्मों में किसिंग सीन करने से मैं बहुत डरती थी. मैं सोचती थी कि लोग इस बारे में क्या सोचेंगे. मैं सोच रही थी जिन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे.
सोनम ने कहा कि फिल्मों में किसिंग सीन करने से मैं बहुत डरती थी. मैं सोचती थी कि लोग इस बारे में क्या सोचेंगे. मैं सोच रही थी जिन लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे.
7/10
सोनम ने कहा कि मैं सोचती थी कि क्या मेरा परिवार इस बात को समझ पाएगा कि मैं जो कर रही हूं वो सिर्फ फिल्म के लिए है. मेरे दिमाग में कई सारे सवाल थे.
सोनम ने कहा कि मैं सोचती थी कि क्या मेरा परिवार इस बात को समझ पाएगा कि मैं जो कर रही हूं वो सिर्फ फिल्म के लिए है. मेरे दिमाग में कई सारे सवाल थे.
8/10
सोनम ने बताया कि इस दौरान उनके पेरेंट्स ने उनका साथ दिया.उन्होंने कहा,'यह कुछ साल पहले की बात है. मैंने अपने मम्मी-पापा से इस बारे में बात की. उन्होंने कहा,'हां, अगर ये किसी फिल्म के लिए है, तो ठीक है'.
सोनम ने बताया कि इस दौरान उनके पेरेंट्स ने उनका साथ दिया.उन्होंने कहा,'यह कुछ साल पहले की बात है. मैंने अपने मम्मी-पापा से इस बारे में बात की. उन्होंने कहा,'हां, अगर ये किसी फिल्म के लिए है, तो ठीक है'.
9/10
सोनम ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स का जवाब सुन बहुत ही ज्यादा हैरान थीं. क्योंकि वो सोच रही थीं कि पहले इस बारे में उनसे बात क्यों नहीं की.
सोनम ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स का जवाब सुन बहुत ही ज्यादा हैरान थीं. क्योंकि वो सोच रही थीं कि पहले इस बारे में उनसे बात क्यों नहीं की.
10/10
मालूम हो सोनम ने 2013 में पंजाबी फिल्म बेस्ट ऑफ लक से पंजाबी इंडस्ट्री में कदम रखा था.2019 में उन्होंने बाला फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
मालूम हो सोनम ने 2013 में पंजाबी फिल्म बेस्ट ऑफ लक से पंजाबी इंडस्ट्री में कदम रखा था.2019 में उन्होंने बाला फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
Published at : 05 Dec 2025 07:03 PM (IST)
Tags :
Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
न्यूज़
पाकिस्तान में खंडहर हो रहे 1763 पूजा स्थल, हिंदू-सिखों के लिए सिर्फ 37 मंदिर और गुरुद्वारे, अंदर के हालात क्या?
पाकिस्तान में खंडहर हो रहे 1763 पूजा स्थल, हिंदू-सिखों के लिए सिर्फ 37 मंदिर और गुरुद्वारे, अंदर के हालात क्या?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह, संजय दत्त या अक्षय खन्ना, सबसे बड़ा 'धुरंधर' कौन? ये आंकड़ा देख के यकीन नहीं होगा
रणवीर सिंह, संजय दत्त या अक्षय खन्ना, सबसे बड़ा 'धुरंधर' कौन? ये आंकड़ा देख के यकीन नहीं होगा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Putin Visit in India: कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें PM मोदी संग बैठे पुतिन, जमकर हुई वायरल
Indigo Flight Crisis Updates: एयरपोर्ट पर पैड की भिख मांगता रहा पिता...नहीं हुई कोई सुनवाई!
Major Crisis For Indigo: क्या अब खत्म हो जाएगा IndiGo संकट? DGCA ने वापस लिया अपना आदेश |ABPLIVE
Dhurandhar Review: Ranveer Singh ने किया Surprise, R. Madhavan & Akshaye Khanna की दमदार screen presence
Flight Delay या Cancel? DGCA के नियम जो Airlines आपको नहीं बताती | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
न्यूज़
पाकिस्तान में खंडहर हो रहे 1763 पूजा स्थल, हिंदू-सिखों के लिए सिर्फ 37 मंदिर और गुरुद्वारे, अंदर के हालात क्या?
पाकिस्तान में खंडहर हो रहे 1763 पूजा स्थल, हिंदू-सिखों के लिए सिर्फ 37 मंदिर और गुरुद्वारे, अंदर के हालात क्या?
बॉलीवुड
रणवीर सिंह, संजय दत्त या अक्षय खन्ना, सबसे बड़ा 'धुरंधर' कौन? ये आंकड़ा देख के यकीन नहीं होगा
रणवीर सिंह, संजय दत्त या अक्षय खन्ना, सबसे बड़ा 'धुरंधर' कौन? ये आंकड़ा देख के यकीन नहीं होगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
क्या इस भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP सिराज से ऊंचा पोस्ट? बंगाल में ड्यूटी की जॉइन
शिक्षा
हाईकोर्ट के आदेश के चलते UKPCS मुख्य परीक्षा 2025 स्थगित, नई डेट्स जल्द होंगी जारी, जानें पूरी जानकारी
हाईकोर्ट के आदेश के चलते UKPCS मुख्य परीक्षा 2025 स्थगित, नई डेट्स जल्द होंगी जारी, जानें पूरी जानकारी
यूटिलिटी
Rupay कार्ड रूस में और रूस का कार्ड इंडिया में चलेगा, कितना लगेगा चार्ज और कैसे करेगा काम?
Rupay कार्ड रूस में और रूस का कार्ड इंडिया में चलेगा, कितना लगेगा चार्ज और कैसे करेगा काम?
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget