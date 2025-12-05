एक्सप्लोरर
सोनम बाजवा की अदा की 10 तस्वीरें, बला की खूबसूरत हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' की अदा, यूं ही नहीं दिल हार बैठे थे विक्रमादित्य
'एक दीवाने की दीवानियत' में अदा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सोनम बाजवा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सोनम आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल है.
सोनम बाजवा इन दिनों 'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं. इस फिल्म में दर्शकों ने उनकी एक्टिंग के साथ-साथ उनकी खूबसूरती को भी खूब सराहा है.
Published at : 05 Dec 2025 07:03 PM (IST)
बॉलीवुड
