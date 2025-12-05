हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजरंगी भाईजान की मुन्नी के लहंगे लुक हैं परफेक्ट, शादी-पार्टी में कर सकती हैं ट्राई

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Dec 2025 07:18 PM (IST)
Bajrangi's Bhaijaan Munni Looks: अगर आप शादी या पार्टी के लिए एक खूबसूरत लहंगा लुक ढूंढ रही हैं, तो बजरंगी भाईजान की मुन्नी के लुक आपके लिए परफेक्ट गाइड हो सकते हैं, आइए देखते है तस्वीरें.

बचपन में अपनी मासूमियत से फिल्म बजरंगी भाईजान में दिल जीतने वाली मुन्नी यानी हर्षाली मल्होत्रा अब अपने शानदार फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं. हर्षाली अक्सर लहंगे में अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत नजर आती हैं. वहीं अगर आप भी शादी या पार्टी के लिए कुछ यूनिक लुक ट्राई करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस के ये लंहगा लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

इस लुक में हर्षाली ने डीप ब्लू एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा कैरी किया है, जो उन्हें बेहद ग्रेसफुल और रॉयल लुक दे रहा है. ओपन हेयर और मिनिमल ज्वेलरी के साथ उनका यह स्टाइलिश अंदाज़ शादी के संगीत या कॉकटेल नाइट के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकता है.
इस फोटो में हर्षाली गोल्डन शेड के हैवी वर्क वाले ट्रेडिशनल लहंगे में नजर आ रही हैं. उनका यह एथनिक और एलीगेंट लुक शादी, रिसेप्शन या किसी फेस्टिव फंक्शन के लिए परफेक्ट है. उन्होंने इस आउटफिट को क्लासी ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ खूबसूरती से बैलेंस किया है.
इस लुक में हर्षाली ने खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट वाला लहंगा पहना है, जो उनको बेहद फ्रेश, सिंपल और एलीगेंट लुक देता है. हल्के रंगों और फ्लोई डिज़ाइन वाला यह आउटफिट डे-टाइम फंक्शन्स, मेहंदी या हल्दी सेरेमनी के लिए परफेक्ट चॉइस है.
इस लुक में हर्षाली पर्पल और गोल्डन कॉम्बिनेशन वाले फ्यूज़न लहंगे में नजर आ रही हैं. हेवी बॉर्डर और मॉडर्न ब्लाउज़ डिज़ाइन उनके स्टाइल को ट्रेडिशनल और ट्रेंडी, दोनों टच देता है. यह आउटफिट शादी की रात या रिसेप्शन जैसे फंक्शन के लिए बिल्कुल सही है.
इस फोटो में हर्षाली ने रेड इंडो-वेस्टर्न स्टाइल लहंगा कैरी किया है, जो उन्हें ग्लैमरस और मॉडर्न लुक देता है. मिनिमल मेकअप और सिंपल एक्सेसरीज के साथ उनका यह लुक पार्टी या फैशन इवेंट के लिए परफेक्ट है.
इस लुक में हर्षाली गॉर्जियस रेड कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं. हैवी वर्क वाले इस लहंगे ने उन्हें रॉयल और ग्रेसफुल लुक दिया है. स्टेटमेंट ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ यह लुक आपके लिए एकदम परफेक्ट है.
इस फोटो में हर्षाली ब्लू कलर के लहंगे में दिख रही हैं, जो बेहद रंगीन और ट्रेडिशनल टच देता है. मल्टीकलर बॉर्डर और हैवी फ्लेयर इसे फेस्टिव फंक्शन्स के लिए एकदम फिट बनाते हैं.
Published at : 05 Dec 2025 07:18 PM (IST)
