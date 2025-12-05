बजरंगी भाईजान की मुन्नी के लहंगे लुक हैं परफेक्ट, शादी-पार्टी में कर सकती हैं ट्राई

इस फोटो में हर्षाली गोल्डन शेड के हैवी वर्क वाले ट्रेडिशनल लहंगे में नजर आ रही हैं. उनका यह एथनिक और एलीगेंट लुक शादी, रिसेप्शन या किसी फेस्टिव फंक्शन के लिए परफेक्ट है. उन्होंने इस आउटफिट को क्लासी ज्वेलरी और सॉफ्ट मेकअप के साथ खूबसूरती से बैलेंस किया है.